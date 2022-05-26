Müge Anlı'da Muhammet Burhan'ın katili aranıyordu! Yasak aşk köyü birbirine düşürdü kilit isim itiraf etti: "Sustum ama artık dayanamadım"
Müge Anlı'da Muhammet Burhan'ın katili aranıyordu! Yasak aşk köyü birbirine düşürdü kilit isim Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti. "Sustum sustum ama artık dayanamadım" diyen görgü tanığı Mesut Kaya, Yeşilırmak nehrinde işlenen Muhammet Burhan cinayetine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte Atv canlı yayınından son dakika Müge Anlı gelişmeleri...
26.05.2022 14:06 - Son Güncelleme: 26.05.2022 14:32
"SUSTUM SUSTUM AMA ARTIK DAYANAMADIM"
Müge Anlı'da Muhammet Burhan'ın katili aranıyordu! Yasak aşk köyü birbirine düşürdü kilit isim Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti.
Amasya'da Yeşilırmak nehrinin kenarında cesedi bulunan 27 yaşındaki Muhammet Burhan cinayetinin ardından köyünde yaşanan ilişkiler de gün yüzüne çıktı.
Minİbüs şoförü olan görgü tanığı Mesut Kaya, "Silah sesi duydum aracı da cinayetin işlendiği yöne doğru dururken gördüm
sustum sustum ama artık dayanamadım. Selami o gün oradaydı" dedi.