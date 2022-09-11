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Masterchef Hamza sevenlerini üzdü! Böbreklerini kaybetmişti! Duyanlar göz yaşlarını tutamadı! Somer Şef duyurdu! "Annesi böbreğini..."

MasterChef 2022 birçok kişi tarafından büyük ilgi görüyor. Masterchef 2022'de yarışmacılar oyuna başlamadan önce Somer Şef, Hamza Mercimek'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hamza hakkında kötü haberi duyanlar büyük üzüntü yaşadı.

takvim.com.tr
11.09.2022 01:12 - Son Güncelleme: 11.09.2022 01:12
Masterchef Hamza sevenlerini üzdü! Böbreklerini kaybetmişti! Duyanlar göz yaşlarını tutamadı! Somer Şef duyurdu! Annesi böbreğini...

22 Ağustos akşamı 48'inci bölümüyle ekranlara gelen yarışmada, eski sezon yarışmacıları programa katılarak sürpriz yapmıştı. MasterChef'te geçen yıl yarışan Hamza'nın stüdyoda olmaması dikkat çekmişti.

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Masterchef Hamza sevenlerini üzdü! Böbreklerini kaybetmişti! Duyanlar göz yaşlarını tutamadı! Somer Şef duyurdu! Annesi böbreğini...

Hamza Mercimek yarışmaya görüntülü olarak bağlanmıştı. Hamza Mercimek burada yaptığı açıklamada böbreklerini kaybettiğini ve annesinden nakil alacağını bildirmişti.

Masterchef Hamza sevenlerini üzdü! Böbreklerini kaybetmişti! Duyanlar göz yaşlarını tutamadı! Somer Şef duyurdu! Annesi böbreğini...

Somer Şef ise bugün ekrana gelen yeni bölümde Hamza'nın sağlığıyla ilgili son bilgileri verdi.

Masterchef Hamza sevenlerini üzdü! Böbreklerini kaybetmişti! Duyanlar göz yaşlarını tutamadı! Somer Şef duyurdu! Annesi böbreğini...

Somer Şef yaptığı açıklamada, "Çok da harika bir haberle başlayamayacağız. Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz kendisi böbrek yetmezliği gibi zor bir hastalıkla uğraşıyor. Her annenin yapacağı gibi annesi kendi böbreğini Hamza'ya verecekti. Fakat bir uyumsuzluk yakalanmış. Maalesef Hamza'nın böbrek yetmezliğiyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız" dedi.

Masterchef Hamza sevenlerini üzdü! Böbreklerini kaybetmişti! Duyanlar göz yaşlarını tutamadı! Somer Şef duyurdu! Annesi böbreğini...

Ödül oyunu oynayacak yarışmacılar daha sonra bir araya geldi ve jüri üyelerine taleplerini açıkladılar.

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