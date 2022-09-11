Masterchef Hamza sevenlerini üzdü! Böbreklerini kaybetmişti! Duyanlar göz yaşlarını tutamadı! Somer Şef duyurdu! "Annesi böbreğini..."
MasterChef 2022 birçok kişi tarafından büyük ilgi görüyor. Masterchef 2022'de yarışmacılar oyuna başlamadan önce Somer Şef, Hamza Mercimek'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hamza hakkında kötü haberi duyanlar büyük üzüntü yaşadı.
11.09.2022 01:12 - Son Güncelleme: 11.09.2022 01:12
Hamza Mercimek yarışmaya görüntülü olarak bağlanmıştı. Hamza Mercimek burada yaptığı açıklamada böbreklerini kaybettiğini ve annesinden nakil alacağını bildirmişti.
Somer Şef yaptığı açıklamada, "Çok da harika bir haberle başlayamayacağız. Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz kendisi böbrek yetmezliği gibi zor bir hastalıkla uğraşıyor. Her annenin yapacağı gibi annesi kendi böbreğini Hamza'ya verecekti. Fakat bir uyumsuzluk yakalanmış. Maalesef Hamza'nın böbrek yetmezliğiyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız" dedi.