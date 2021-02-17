Müge Anlı'nın boğazı düğümlendi! Eskişehir'de Tokkal ailesi katledilmişti sır perdesi aralanıyor! Son dakika haberi son bölümde geldi
Müge Anlı'nın 17 Şubat günü yayınlanan son bölümünde tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken eden son dakika haberi geldi... Önceki gün Eskişehir'de İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları A.D.T, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kan donduran son dakika haberi Müge Anlı canlı yayınında geldi. Öte yandan 2013 yılından bu yana kayıp olan Gülşen Caymaz olayında stüdyoyu buz kestiren bir olay yaşandı. İşte detaylar...
17.02.2021 16:03
- Son Güncelleme: 17.02.2021 16:03
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri telefon dükkanları bulunan İlkay-Emel Tokkal çiftinin, yeni taşındıkları Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'nci katındaki evine gitti. Kapının kapalı olması üzerine polis ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdi.