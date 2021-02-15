Müge Anlı'dan 'intihar' açıklaması: Ateş püskürdü! Davut Kıranlı intihar mı etti?
Müge Anlı'dan 'intihar' açıklaması...Eşi Sevgi Kıranlı'nın şoförü Muammer ile kaçmasının ardından 'Davut Kıranlı intihar etti' haberlerinin yayılmasıyla hafta içi her gün Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında konuya açıklık getiren araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, ateş püskürdü. İşte asılsız haberlere sert tepki gösteren Müge Anlı'nın Davut Kıranlı açıklaması...
MÜGE ANLI'DAN 'İNTİHAR' AÇIKLAMASI
'Davut Kıranlı intihar etti' haberlerinin ortada dolaşmasıyla konuya açıklık getiren Müge Anlı, asılsız haberlere canlı yayında tepki gösterdi. 12 Şubat günü Müge Anlı'nın programına katılarak gündeme geldi. Davut Kıranlı. Eşi Sevgi Kıranlı'nın işe aldığı şoförü tarafından kaçırıldığını ve eşini geri istediğini söyleyen gözü yaşlı adam, programa katılan Sevgi Kıranlı ve şoför Muammer Cambaz'ın birbirine aşık olduğunu ifade etmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Palu Ailesi'nde dönen dolapların yankısı sürerken, hayret uyandıran yeni bir yasak ilişkiyi daha masaya yatırdı. Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 Kasım 2020 tarihinde kayıplara karışan 5 çocuk, 4 torun sahibi 49 yaşındaki Sevgi Kıranlı'yı aramak için eşi Davut Kıranlı, Atv'de "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programına çıktı.
"Traktörümde çalışması için Muammer Cambaz'ı şoför olarak tuttum. O da karıma büyü yapıp kaçırdı" ifadesini kullandı. Üç aydır kayıp olan iki aşık her yerde aranırken, yayına bağlanan Sevgi Kıranlı iddiaları yalanladı. Muammer Cambaz'a çok aşık olduğunu anlattı. Adliye önünden yayına bağlanan Cambaz ise "Sevgi'm, beni bekle. Seni almaya geliyorum" deyip sonra stüdyoya ulaştı. Yüzleşme sırasında ilginç anlar yaşandı.
Türkiye'nin konuştuğu Sevgi ve Muammer'in ilişkisinin ardından eşinden boşanacağını ifade eden Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddia edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddiası ortaya atılınca araştırmacı- gazeteci Müge Anlı, konuyla ilgili tepkisini dile getirdi.
ASILSIZ HABERLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Kıranlı'nın intihar ettiği iddiasını Müge Anlı, canlı yayında çok sert tepki gösterdi. Araştırmacı-gazeteci Anlı, "Böyle yalan yanlış haberler yapanlar site bile diyemeyeceğim garip insanların haberlerini gördüğünüz zaman siz de onları takip etmeyi bırakın. Onlar da bu işi yapamayacaklarını anlasınlar. Herkes saçma sapan kendi kendine haber yapıyor. Davut amcanını intihar ettiğine dair haber çıkarmışlar. Zaten sıkıntıları var adamcağızın. Böyle yaparak teşvik ediyorsunuz. Zaten üzüntülü, şuan Ordu'da kızlarıyla beraber. Tek yapmamız gereken ona destek olmak. Hepimiz kendimizi onun yerine koyalım. Adamın yaşadığı bir travma var zaten. Neden üzerine gidiyorsunuz. Bir insanı daha hayata katalım" ifadelerin kullandı.