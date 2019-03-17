Kim Milyoner Olmak İster 812. bölüm (son bölüm) soru ve cevapları! Milyoner'de geceye damga vuran soru
Atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine izleyicisi tarafından ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster 812. bölümüne "500 mililitrelik suyu önce yarısını sonra kalanının yarısını içerseniz toplamda kaç mililitre su içmiş olursunuz?" sorusu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster son bölüm soru ve cevapları...
17.03.2019 04:28
- Son Güncelleme: 17.03.2019 04:54
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