Müge Anlı'da son dakika Şen Kardeşler cinayeti gelişmesi: Vahşi cinayetin ardından telefonlar bulundu o isim aileden biri çıktı
Müge Anlı'da son dakika Şen Kardeşler cinayeti gelişmesi: Telefonlar bulundu bir şüpheli aileden çıktı! Hüseyin ve Mehmet Şen'in katili kim merak ediliyordu. Hatay'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen 8 Ekim 2020'de cinayete kurban gitti. Vahşetin yaşandı evde Müge Anlı canlı yayın yapmış, Emel Cengiz ise dehşet gecesi neler yaşandığını gözyaşları içinde tek tek anlatmıştı. İşte son dakika Şen Kardeşler cinayeti gelişmesinin detayları...
13.01.2022 12:48
- Son Güncelleme: 13.01.2022 12:48
EKİPLER ŞÜPHELİ BİR KİŞİ ÜZERİNE YOĞUNLAŞTI
Müge Anlı'da son dakika Şen Kardeşler cinayeti gelişmesi: Vahşi cinayetin ardından aranan telefonlar bulundu, o isim aileden biri çıktı...
Müge Anlı 13 Ocak 2022 Perşembe günü Atv canlı yayınında Şen Kardeşler cinayetinde yaşanan son dakika gelişmesini aktardı.
Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...