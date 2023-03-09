Meğer hikayenin sonunda Devin... Aile dizisi gerçek hikaye mi? Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Canan Ergüder, Levent Ülgen 1. bölümde esti savurdu!
Aile dizisi, 1999-2007 yılları arasında Amerika'da yayınlanan dünyaca ünlü The Sopranos dizisinden uyarlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Aile dizisi gerçek hikaye mi sorusu yer aldı. İşte detaylar.
Aile dizisi konusu hakkında detaylar merak ediliyor. Aile dizisi 1. bölümüyle büyük beğeni topladı. Show TV ekranlarında yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler Canan Ergüder Levent Ülgen gibi usta oyuncuların yer aldığı yapım için araştırmalar hızlandı. Dizinin ilk bölümünü izleyen diziseverler yoğun olarak Aile dizisi hikayesi gerçek mi sorusuna cevap aramaya başladı. Diznin finali ise birçok kişiyi şoke etti. İşte aile dizisi hakkında tüm detaylar...
AİLE DİZİSİ UYARLAMA MI?
Aile dizisi, 1999-2007 yılları arasında Amerika'da yayınlanan dünyaca ünlü The Sopranos dizisinden uyarlandı.
AİLE DİZİSİ KONUSU
İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır… Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.
Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek üzere İzmir'e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.