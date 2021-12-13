Müge Anlı’dan Serkan Kıyak’ın intiharı hakkında açıklama! Eşini, anneannesini ve 19 aylık bebeğini terk eden Zehra Kıyak’tan şok sözler

"BUGÜN SERKAN'LA PROGRAMA ÇIKACAKTIK"

Müge Anlı, Serkan Kıyak'tan gelen acı haberi duyurdu. Serkan Kıyak'ın evinde intihar etmesiyle ilgili bugünkü canlı yayınında konuşan Müge Anlı, şunları söyledi: "Dün çok üzücü bir haber aldım. Hepimiz onu çok sevmiştik. Buradan gittikten sonra eşiyle barışma çabalarını sürdürmüş ama ret cevabı almış. Çocuğunu ablasına bırakıp hayatına son vermiş. Geçen haberlerde evde ölü olarak bulunuyor ama soruşturmalar sürüyor. Biz onu bugün İstanbul'a bekliyorduk onunla Zahide Yetiş'in programında birlikte mutfağa girecektik. Sanırım tüm amacını bu evliliğe bağlamış. Giderken morali gayet yerindeydi. Ailesi de 'seni yeniden evlendiririz' demiş. Biz burada kalması için de ısrar ettik. Burada yerlere yatınca biz ona bir psikiyatriden destek al demiştik ama kabul etmedi."