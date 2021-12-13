Müge Anlı'dan Serkan Kıyak'ın intiharı hakkında açıklama! Eşini, anneannesini ve 19 aylık bebeğini terk eden Zehra Kıyak'tan şok sözler
Müge Anlı'dan Serkan Kıyak'ın intiharı hakkında açıklama! Eşini, anneannesini ve 19 aylık bebeğini terk eden Zehra Kıyak'tan gelen cümleler büyük tepki çekti. 3 Aralık günü ortadan kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Serkan Kıyak'tan acı haber geldi. Eşinin pideci ile gittiğini bilmesine rağmen durumu kabullenmek istemeyen Kıyak, yaşadıklarına dayanamadı ve hayatına son verdi. "Eşimden boşanacağım ve hem çocuğuma hem de bırakıp gittiği anneannesine bakacağım" diyerek eşiyle ilgili son kararını veren Kıyak, elde edilen bilgilere göre programın ardından yeniden Zehra Kıyak ile iletişim kurmaya çalıştı. Ancak Zehra'dan ret cevabı alan Serkan Kıyak acı bir şekilde hayata veda etti. Müge Anlı, son dakika gelişmesini canlı yayında aktardı, intihar eden Serkan Kıyak'ın ailesi yayına bağlandı ve daha önce 'evladını istemediğini belirten anne Zehra' için harekete geçti. "Biz onu çok sevdik, çok iyi niyetli bir çocuktu" diyen Müge Anlı, aileye yardım edeceğini ifade etti.
Müge Anlı'dan Serkan Kıyak'ın intiharı hakkında açıklama geldi. Eşini, anneannesini ve 19 aylık bebeğini terk eden Zehra Kıyak'ın hareketleri gözü yaşlı eş Serkan Kıyak'ın sonu oldu.
3 Aralık günü ortadan kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak, canlı yayında eşinin pideci komşularına kaçtığını öğrenmişti. Ardından da kendisi aldatan eşinin geri dönmesi için gözyaşları içinde yalvarmıştı. Ancak durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.
Aslında eşinin pideci ile gittiğini bilen ancak durumu kabullenmek istemeyen Serkan Kıyak, bir şans için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkmıştı.
"BUGÜN SERKAN'LA PROGRAMA ÇIKACAKTIK"
Müge Anlı, Serkan Kıyak'tan gelen acı haberi duyurdu. Serkan Kıyak'ın evinde intihar etmesiyle ilgili bugünkü canlı yayınında konuşan Müge Anlı, şunları söyledi: "Dün çok üzücü bir haber aldım. Hepimiz onu çok sevmiştik. Buradan gittikten sonra eşiyle barışma çabalarını sürdürmüş ama ret cevabı almış. Çocuğunu ablasına bırakıp hayatına son vermiş. Geçen haberlerde evde ölü olarak bulunuyor ama soruşturmalar sürüyor. Biz onu bugün İstanbul'a bekliyorduk onunla Zahide Yetiş'in programında birlikte mutfağa girecektik. Sanırım tüm amacını bu evliliğe bağlamış. Giderken morali gayet yerindeydi. Ailesi de 'seni yeniden evlendiririz' demiş. Biz burada kalması için de ısrar ettik. Burada yerlere yatınca biz ona bir psikiyatriden destek al demiştik ama kabul etmedi."