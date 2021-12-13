Destan 4. bölümde düğümler çözülüyor Alpagu Han’ın soruşturması nereye varacak? Esareti kabul etmeyen Akkız kaçmanın yolunu arıyor
Destan 4. bölümde düğümler çözülüyor. Alpagu Han'ın soruşturması nereye varacak? Esareti kabul etmeyen Akkız, saraydan kaçmanın yolunu arıyor. Destan yeni bölümümde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren Destan 4. yeni bölüm ile Atv'de nefes kesecek.
13.12.2021 14:06
- Son Güncelleme: 13.12.2021 14:20
Destan 4. bölümde düğümler çözülüyor. Alpagu Han'ın soruşturması nereye varacak? Esareti kabul etmeyen Akkız, saraydan kaçmanın yolunu arıyor.
4.BÖLÜM:
Destan'ın dördüncü bölümünde Akkız'ın Gök Saray'daki kölelik günleri başlamıştır. Tenine dağlanan damgaya rağmen köle olmayı kabul etmeyen Akkız, Alpagu Han'ı öldürüp Gök Saray'dan kaçmaya and içer ve planını uygulamaya koyulur. Ulu Ece, kendisine Kuma Hatun Tılsım'ı hatırlatan Dağ kızlarını doğduklarına pişman etmeyi kafasına koymuştur.