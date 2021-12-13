Destan 4. bölümde düğümler çözülüyor Alpagu Han’ın soruşturması nereye varacak? Esareti kabul etmeyen Akkız kaçmanın yolunu arıyor

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.