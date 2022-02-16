Müge Anlı'dan şaşkına çeviren itiraf 'beni masadan attılar inanamadım!' Safiye Çallı olayında Müge Anlı kahkaya boğdu
Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında 'dolandırıcı' olarak tanınan Cüneyt Demiral, Safiye Çallı'yı evlilik vaadiyle sömürmeye devam etti. İki evini ve paralarını kaptıran Safiye, duygularına yenik düştü ve Cüneyt'le yeniden görüşmeye başladı ancak Çallı yine hayal kırıklığı ile karşı karşıya kaldı... Müge Anlı'nın 16 Şubat'ta yayınlanan bölümünde konuya devam edildi. Müge Anlı o sırada yaptığı itirafla da herkesi kahkaya boğdu.
16.02.2022 17:12
- Son Güncelleme: 16.02.2022 17:12
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen 47 yaşındaki Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı kendisinden 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti. Program sonrası Cüneyt Demiral ile yeniden görüşen Safiye Çallı, bu kez de 20 bin TL dolandırıldığını söyledi.
Anlı, "Ben oynuyorum tavla ve okey internette. Bir yazışmalar var, millet birbirlerine telefon numaralarını veriyorlar inanamazsınız. Ben geçen birine yazdım 'Hanımefendi nasıl güvenip de telefon numaranızı paylaşıyorsunuz?' dedim. Beni okey masasından attılar. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış." ifadelerini kullandı.