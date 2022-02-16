Müge Anlı’dan şaşkına çeviren itiraf ’beni masadan attılar inanamadım!’ Safiye Çallı olayında Müge Anlı kahkaya boğdu

Anlı, "Ben oynuyorum tavla ve okey internette. Bir yazışmalar var, millet birbirlerine telefon numaralarını veriyorlar inanamazsınız. Ben geçen birine yazdım 'Hanımefendi nasıl güvenip de telefon numaranızı paylaşıyorsunuz?' dedim. Beni okey masasından attılar. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış." ifadelerini kullandı.