Müge Anlı türkücü Cüneyt Demiral’a haddini bildirdi! Kendisinden 15 yaş büyük Safiye Çallı’yı ikinci kez dolandırmıştı sözleri çileden çıkardı

"Sen Safiye'nin sana olan zaafını kullanıyorsun, kimse salak değil! Bu sözlerin mahkeme için de güzel oldu" diyen Müge Anlı'nın ardından Avukat Rahmi Özkan da, "Hayırlı olsun nişanlanmışsın ama o yüzüğü takan bir delikanlı olarak da şu kadıncağızın yakasından sen düş, kesesinden düş" dedi.