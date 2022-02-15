Müge Anlı türkücü Cüneyt Demiral'a haddini bildirdi! Kendisinden 15 yaş büyük Safiye Çallı'yı ikinci kez dolandırmıştı sözleri çileden çıkardı
Müge Anlı türkücü Cüneyt Demiral'a haddini bildirdi! Kendisinden 15 yaş büyük Safiye Çallı'yı ikinci kez dolandırmıştı, türkücü Cüneyt'in sözleri Müge Anlı'yı ve Avukat Rahmi Özkan'ı çileden çıkardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında 'dolandırıcı' olarak tanınan Cüneyt Demiral, Safiye Çallı'yı evlilik vaadiyle sömürmeye devam etti. İki evini ve paralarını kaptıran Safiye, duygularına yenik düştü ve Cüneyt'le yeniden görüşmeye başladı ancak Çallı yine hayal kırıklığı ile karşı karşıya kaldı. Anlı'ya konuşan ve Safiye'ye seslenen Cüneyt'in, "Beynini benden çek, ne yaparsan yap, boşuna uğraşıyorsun" sözleri Müge Anlı'yı sinirlendirdi.
Müge Anlı türkücü Cüneyt Demiral'a haddini bildirdi! Kendisinden 15 yaş büyük Safiye Çallı'yı ikinci kez dolandırmıştı, sözleri herkesi çileden çıkardı...
Önceki gün ikinci kez dolandırıldığını ifade eden Safiye Çallı'ya iddiaların odağındaki türkücü Cüneyt Demiral'dan videolu yanıt geldi.
"Beynini benden çek, ne yaparsan yap boşuna uğraşıyorsu. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapatıyorum, telefon numaramı da değiştiriyorum." diyen Cüneyt Demiral ayrıca Safiye'nin kendisini zorla aradığını ileri sürdü.
Cep telefonundan Safiye'nin görüntülü arama isteklerini gösteren türkücü Cüneyt Demiral Müge Anlı'yı çileden çıkardı.
"Sen Safiye'nin sana olan zaafını kullanıyorsun, kimse salak değil! Bu sözlerin mahkeme için de güzel oldu" diyen Müge Anlı'nın ardından Avukat Rahmi Özkan da, "Hayırlı olsun nişanlanmışsın ama o yüzüğü takan bir delikanlı olarak da şu kadıncağızın yakasından sen düş, kesesinden düş" dedi.