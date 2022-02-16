Çukurova’da intikam çanları çalıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 124. bölümden ipuçları...
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Milyonları ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü de merakla bekleniyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanları heyecanı arttırırken Bir Zamanlar Çukurova 124. Bölümden ipuçları ortaya çıktı. İşte detaylar...
16.02.2022 17:57
- Son Güncelleme: 16.02.2022 17:57