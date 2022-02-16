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Haberler Televizyon Çukurova’da intikam çanları çalıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 124. bölümden ipuçları...

Çukurova’da intikam çanları çalıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 124. bölümden ipuçları...

Yapımını TIMS&amp;B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Milyonları ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü de merakla bekleniyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanları heyecanı arttırırken Bir Zamanlar Çukurova 124. Bölümden ipuçları ortaya çıktı. İşte detaylar...

16.02.2022 17:57 - Son Güncelleme: 16.02.2022 17:57
Çukurova’da intikam çanları çalıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 124. bölümden ipuçları...

'Bir Zamanlar Çukurova' 17 Şubat Perşembe akşamı 20.00'de 124'üncü bölümüyle atv ekranında olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çukurova’da intikam çanları çalıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 124. bölümden ipuçları...

FİKRET, VAHAP'IN SÖZLERİNİN PEŞİNE DÜŞÜYOR
Vahap, Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan ettikten sonra korkuya kapılıp bağ evine sığınır.

Çukurova’da intikam çanları çalıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 124. bölümden ipuçları...

Bağ evine gelen Abdülkadir, Vahap'tan hesap sorar. Vahap'ın sözlerine inanan tek kişi Fikret olur. Fikret, Çetin'le beraber Vahap'ı bulup konuşturmaya çalışır ancak Vahap yaptıklarını deliliğe vurur. Hakan ise Vahap'a canını bağışlamak için son bir şans verir.

Çukurova’da intikam çanları çalıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 124. bölümden ipuçları...

MEKTUPTAN ÇIKAN FOTOĞRAF ZÜLEYHA'YI ŞOKE EDİYOR
Sırrı açığa çıkma noktasına gelen Hakan, mektupla ilgili Züleyha'ya bir açıklama borçludur. Hakan, okuması için Züleyha'ya mektubu verirken, zarftan çıkan fotoğraf Züleyha'yı çok şaşırtır.

Çukurova’da intikam çanları çalıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 124. bölümden ipuçları...

ZÜLEYHA İNTİKAMINI ALIRKEN, HAKAN'IN CANI TEHLİKEYE GİRİYOR
Züleyha, kendisini kaçıran Erdil'den intikamını çok ağır alır. Diğer yandan Çolak, Züleyha'nın evine kadar girmeye kalkınca Hakan'ın gözü döner ve Çolak'ın üzerine yürür.

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