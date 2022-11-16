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Ben Bu Cihana Sığmazam 9. son bölümle yine zirvede: 'Cezayir Türk yolda pusuya düşürüldü'

Ben Bu Cihana Sığmazam 9. son bölümle yine zirvede. Ekranların sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölümü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. Bagnall kendisine verilen son şansı değerlendirmek için büyük bir operasyona girdi ve Cezayir Türk'e yolda baskın yaptı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 9. son bölüm...

16.11.2022 12:28 - Son Güncelleme: 16.11.2022 12:31
Ben Bu Cihana Sığmazam 9. son bölümle yine zirvede: ’Cezayir Türk yolda pusuya düşürüldü’

'CEZAYİR TÜRK YOLDA PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ'

Ben Bu Cihana Sığmazam 9. son bölümle yine zirvede. "BBCS" dokuzuncu bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,83 izlenme oranı ve %17,18 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 9. son bölümle yine zirvede: ’Cezayir Türk yolda pusuya düşürüldü’

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dokuzuncu bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

Ben Bu Cihana Sığmazam 9. son bölümle yine zirvede: ’Cezayir Türk yolda pusuya düşürüldü’

CEZAYİR ZOR DURUMDA!

Cezayir'den intikam almak isteyen Sabit, Suna'nın ölümü için emir verdi fakat Kurban'ın oğlu Şamil hedef oldu ve vuruldu. Şamil hastanede ölüm kalım savaşı verirken Cezayir'in kızı Suna ise sinir krizi geçirdi ve duygusal bir sarsıntı geçirdi. Bu durum Leyla ve Cezayir'i bir adım daha yaklaştırdı.

Ben Bu Cihana Sığmazam 9. son bölümle yine zirvede: ’Cezayir Türk yolda pusuya düşürüldü’

Bir yandan Sabit ve adamları diğer taraftan Bagnall'in planları ile baş etmeye çalışan Cezayir, Zeliha sayesinde Firuze'nin çocuğunu aldıracağını öğrendi fakat zamanında hastaneye yetişemedi.

Ben Bu Cihana Sığmazam 9. son bölümle yine zirvede: ’Cezayir Türk yolda pusuya düşürüldü’

Onun yerine hiç beklemediği bir kişi bu görevi üstlendi o kişi de Leyla oldu.

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