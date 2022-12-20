Müge Anlı'dan kanser hastası Tuğba Aslanhan'a tomar tomar para! İzleyicilerden ATV canlı yayınına para yağdı: "Bu Ezel'in ödeyeceği para değil"
Müge Anlı'dan kanser hastası Tuğba Aslanhan'a tomar tomar para! İzleyicilerden ATV canlı yayınına para yağdı. Adını Ezel Bayraktar olarak değiştiren kayınbiraderi Ömer, tedavi parasını heba etmişti... Müge Anlı 20 Aralık 2022 ATV canlı yayınına bir kez daha tomar tomar parayla çıktı. Önceki gün Tuğba Aslanhan için izleyicilerinden 150 bin TL geldiğini ifade eden Müge Anlı, bugünkü paralarla toplamda, 501 bin 250 lira toplandığını ancak bu paranın Ezel'in harcadığı paralar değil kanser hastası Tuğba Aslanhan'ın tedavisine bir an önce başlaması için gerekli olan para olduğunu ifde etti.
"BU EZEL'İN ÖDEYECEĞİ PARA DEĞİL"
Müge Anlı'dan kanser hastası Tuğba Aslanhan'a tomar tomar para! İzleyicilerden ATV canlı yayınına para....
Kayınbiraderi tedavi parasını heba etmişti... Müge Anlı izleyicisi Tuğba'nın tedavisi için para gönderdi. Parayı canlı yayında teslim alan Tuğba, çok mutlu oldu ve teşekkürlerini iletti.
19 Aralık'da doğum günü ve 3000. bölümü kutlayan Müge Anlı Ezel Bayraktar'ın yengesine müjdeyi verdi.
"Tuğba'nın devam etmesi gerek tedavi süreci var ve bu çok önemli. Bu para şu an lazım. Adını vermemi istemeyen çok sevdiğim bir izleyicim 150 bin TL gönderdi bak bu senin. Bunu bir hediye olarak kabul et. Aslında bana da çok güzel bir doğum günü hediyesi oldu. Birkaç izleyicim daha da var aslında üstünü de yetmezse ben tamamlayacağım. Her şey bir tarafa önemli olan senin tedavi olabilmen. Ben seni aslanlar gibi tedavi olmuş, saçını başını yaptırmış burada misafir edeceğim. Ezel de 300 bin'ini ödeyecek o baki. Başını dik tut, Allah çaresi olan rahatsızlıklar versin. Parayla halledilebilecek bir şeyse el ele veririz bir şekilde hallederiz." diyen Müge Anlı elinde bir kutu parayla çıktı.
"İstersen hatta bir de doktor izleyicimiz var. Ben ısrar da etmek istemiyorum ama 'Çok mutluyduk dediğin için' söylüyorum. Doktorumuz senin tadavi sürecinden sonra tüp bebek tedavisi için de yardımcı olacağını söyledi." diyen Müge Anlı'ya Tuğba Aslanhan'dan "Ben devam etmek istemiyorum" yanıtı geldi.