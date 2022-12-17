Acun Ilıcalı Fatma Nur Uçar’ı Masterchef’ten kovdu mu ’iyi ki de elenmişim...’ ilk kez açıkladı! ’b.k yesin ben onu döverim’ sözleri olay olmuştu

Söylemleri ve yaptıklarıyla yarışmanın bu sezon en sivri karakterleri arasında bulunan Fatmanur Uçar, elendiği günden beri birbirinden farklı TikTok paylaşımları yapıyor. Onlara bir yenisini daha ekleyen Fatma Nur Uçar yaptığı canlı yayında kullandığı ifadelerle yine olay oldu. Ve en çok merak edilen o soruya yanıt verdi. Acun Ilıcalı, Fatma Nur'u Masterchef'ten kovdu mu? İşte haberin detayları...