Acun Ilıcalı Fatma Nur Uçar'ı Masterchef'ten kovdu mu 'iyi ki de elenmişim...' ilk kez açıkladı! 'b.k yesin ben onu döverim' sözleri olay olmuştu
Tv 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, başladığı günden bu yana öyle bir isim var ki, konuşulmadığı tek bir gün yok. O isim Fatma Nur Uçar'dan başkası değil. Sivri çıkışları ve ilginç hal, tavırlarıyla bir antipati oluşturdu. Yeri geldiğinde yarışmacı arkadaşlarını, yeri geldi şefleri çileden çıkardı Fatma Nur. Son olarak Gamze Tosun'la büyük bir kavga eden Fatma Nur Uçar, eleme potasından çıkmasıyla tanınıyordu. Ancak çekirge daha fazla sıçrayamadı. Masterchef'e geçtiğimiz haftalarda veda eden Fatma Nur Uçar yaptığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Söylemleri ve yaptıklarıyla yarışmanın bu sezon en sivri karakterleri arasında bulunan Fatmanur Uçar, elendiği günden beri birbirinden farklı TikTok paylaşımları yapıyor. Onlara bir yenisini daha ekleyen Fatma Nur Uçar yaptığı canlı yayında kullandığı ifadelerle yine olay oldu. Ve en çok merak edilen o soruya yanıt verdi. Acun Ilıcalı, Fatma Nur'u Masterchef'ten kovdu mu? İşte haberin detayları...
Fatmanur Uçar, yarışma sürecinde doğuştan kalça çıkığı olması sebebiyle çok fazla dışlandığını anlatmıştı. Bu durum sonucunda bacaklarından birisi öbürüne göre daha kısa kalmış. Yarışmada bu konuda yaşadığı zorlukları anlatan Fatmanur, TikTok'ta paylaştığı bir videonun açıklamasına da 'Ayağımla dalga geçen ve hiçbir şey olamaz diyenleri dinliyorum.' yazdı. Videoda bir köpek havlama sesi kullanması da dikkat çekti.