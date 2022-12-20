Müge Anlı'daki dehşet evi kan dondurdu! Kapı aralandı 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik işte bu evde hayata veda etti: 'Aç, susuz, tuvalet yok...'
Müge Anlı'daki dehşet evi kan dondurdu! Kapı aralandı 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in ölüme terk edildiği o ev milyonların içini sızlattı. Annesi ve babası cezaevinde olan, babannesi, halası ve amcasıyla birlikte yaşayan Elif Nur Tiftik şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Anne tarafından uzaktan akraba olan ve Müge Anlı'nın ekibine başvuran Gülüzar Hanım, Elif Nur'un vefatının ardından iki kardeşini de almaya gittiğinde ortada içler acısı bir manzara vardı. Elif Nur Tiftik'in ölümünün ardından velayeti kendisinde olan babaanne Cihangül Kurumlu sırra kadem basmıştı. O babaanne, hala ve amca tutuklandı. Müge Anlı ekibi dehşet evine girdi görüntüler iç sızlattı.
20.12.2022 10:44 - Son Güncelleme: 20.12.2022 10:59
'AÇ, SUSUZ, TUVALET YOK...'
Müge Anlı'daki dehşet evi kan dondurdu! Kapı aralandı 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik işte bu evde hayata veda etti...
6 YAŞINDAKİ ELİF NUR TİFTİK NASIL ÖLDÜ?
Türkiye 16 Aralık'ta Müge Anlı'da yaşanan bu olaya kilitlendi.
Müge Anlı ve ekibine başvuran Gülüzar Hanım 3 kardeşin yaşadığı ve belki de Elif Nur Tiftik'in ölümüne sebep olan bir dramı ortaya çıkardı.
6 yaşındaki Elif Nur Tiftik ve 2 kardeşinin velayeti, anne ve babaları cezaevinde olduğu için babaannelerine verildi.