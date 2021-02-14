Kim Milyoner Olmak İster'deki hangi futbol takımı diğer üçünden önce kurulmuştur? sorusunun cevabı herkesi şoke etti
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında her Cumartesi günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan yine doruktaydı. Programa katılan bir yarışmacıya sorulan "Hangi futbol takımı diğer üçünden daha önce kurulmuştur ve TFF tarafından ilk resmi futbol takımı şeklinde tanımlanır?" sorusunun cevabı herkesi şoke etti. İşte o sorunun yanıtı ve Kim Milyoner Olmak İster'deki diğer sorular...
14.02.2021 04:31
- Son Güncelleme: 14.02.2021 04:32
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında her Cumartesi günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan yine doruktaydı. Programa katılan bir yarışmacıya sorulan "Hangi futbol takımı diğer üçünden daha önce kurulmuştur ve TFF tarafından ilk resmi futbol takımı şeklinde tanımlanır?" sorusunun cevabı herkesi şoke etti. İşte o sorunun yanıtı ve Kim Milyoner Olmak İster'deki diğer sorular...