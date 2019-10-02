Müge Anlı'dan canlı yayında çok konuşulan tepki: Kaybolduysa da iyi olmuş... Müge Anlı sosyal medyaya damga vurdu

9 aydır bulunamaması üzerine kızı Gülenay Çandır, Müge Anlı'nın programına kayıp babasını bulmak için başvurdu. Gülenay Çandır, Müge Anlı'ya yaptığı açıklamada ise babasına; annesi Meryem ve erkek kardeşi Umut'un bir şey yapmış olabileceği iddiasıydı. Vakkas beyin kızı Gülenay Hanım ise canlı yayında babası hakkında şu açıklamayı yaptı: "Babamın gideceği gün ben çok ağladım 'gitme baba' dedim. Babam bana dedi ki 'Gülenay ben gideceğim başka bir köye yerleşeceğim telefonumu da kapatacağım kimse bana ulaşamayacak. Ben annenin bana yaptıklarının hesabını ödeteceğim bu onun iyi günleri bu günler...' dedi."