Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şoke eden anlar! Şıklara bakmadan milyoner oldu, anında istifa etti...
Kim Milyoner Olmak İster, İngiliz televizyonlarında eşine daha önce rastlanmayan bir olayla ekranlara geldi. Ülkenin sevilen yarışma programlarından "Kim Milyoner Olmak İster"e katılan 57 yaşındaki öğretmen Donald Fear, sadece yüzde 50 joker hakkını kullanarak bütün sorulara doğru yanıt verdi. Fear böylelikle 14 yıl sonra ülkede bu yarışma programında 1 milyon İngiliz poundu (yaklaşık 9.5 milyon TL) ödülün sahibi oldu. Fear'ın yarışmadan sonra Haberdasher's Adams Grammar Okulu'na giderek istifa dilekçesini verdiği belirtildi.
Tüm dünyada ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir rekor da İngiltere'den geldi. Tarih öğretmeni olan Donald Fear 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında, 14 yıl aradan sonra büyük ödülün sahibi oldu. 1 milyon sterlin kazanan Fear'ın abisi de, geçen yıl aynı yarışmada son soruda elenerek 500 bin sterlin kazanmıştı.
İngiltere "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında büyük ödülü kazanan 57 yaşındaki tarih öğretmeni Donald Fear'ı konuşuyor. 15 sorudan 13'ünün yanıtını seçenekleri dahi görmeden bilen Fear, 20 dakikada 1 milyon sterlinin (9.5 milyon TL) sahibi oldu. Yarışmanın 20 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanması da, yarışma tarihinde rekor olarak kayıtlara geçti.
ŞIKLARI GÖRMEDEN YANIT VERDİ!
Yarışmada son soruya geldiğinde 3 jokerini de kullanmamış olan Fear, 1 milyonluk son soruyu şıkları dahi görmeden yanıtladı. Son soruda Fear'a "1718 yılında, şimdilerde North Carolina olarak bilinen kıyıdaki savaşta hangi korsan hayatını kaybetmiştir" sorusu yöneltildi.
İSTİFA ETTİ!
Yaklaşık 8 yıl önce 8 yaşındaki bir grup öğrenciye korsanlar hakkında ders verdiğini hatırlatan Fear, "33 yıl boyunca tarih dersi verirken, bazı tarihler zihninize çok net kazınır. 1718'i duyunca aklıma direkt Karasakal geldi" dedi. 22 yıllık TV programında 1 milyon pound kazanan 6'ncı insan olan Fear, "Paranın yaklaşık yüzde 70'ini aileme vereceğim ve geri kalanıyla da huzurlu bir emeklilik geçireceğim" ifadesini kullandı.