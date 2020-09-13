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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şoke eden anlar! Şıklara bakmadan milyoner oldu, anında istifa etti...

Kim Milyoner Olmak İster, İngiliz televizyonlarında eşine daha önce rastlanmayan bir olayla ekranlara geldi. Ülkenin sevilen yarışma programlarından "Kim Milyoner Olmak İster"e katılan 57 yaşındaki öğretmen Donald Fear, sadece yüzde 50 joker hakkını kullanarak bütün sorulara doğru yanıt verdi. Fear böylelikle 14 yıl sonra ülkede bu yarışma programında 1 milyon İngiliz poundu (yaklaşık 9.5 milyon TL) ödülün sahibi oldu. Fear'ın yarışmadan sonra Haberdasher's Adams Grammar Okulu'na giderek istifa dilekçesini verdiği belirtildi.

13.09.2020 12:01 - Son Güncelleme: 13.09.2020 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





