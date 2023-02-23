Müge Anlı'daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde kuzenler tutuklandı! Ceset o bölgede bulundu 'cinsel organına kadar kesilmiş' detayı kan dondurdu
Müge Anlı'daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde kuzenler tutuklandı! Ceset o bölgede bulundu 'cinsel organına kadar kesilmiş' detayı kan dondurdu. Gözlatındaki 4 şüpheli için yolun sonu geldi. 46 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan'ın cinayete kurban gittiği netleşti. Kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesinin üzerinde duruluyordu, şüpheler doğru çıktı. Ümit Sedat Özcan'ın cesedine o bölgede ulaşıldı. İşte son dakika Müge Anlı haberinin detayları...
23.02.2023 10:29 - Son Güncelleme: 23.02.2023 10:48
Müge Anlı'daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde kuzenler tutuklandı! Ceset o bölgede bulundu 'cinsel organına kadar kesilmiş' detayı kan dondurdu...