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Müge Anlı'daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde kuzenler tutuklandı! Ceset o bölgede bulundu 'cinsel organına kadar kesilmiş' detayı kan dondurdu

Müge Anlı'daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde kuzenler tutuklandı! Ceset o bölgede bulundu 'cinsel organına kadar kesilmiş' detayı kan dondurdu. Gözlatındaki 4 şüpheli için yolun sonu geldi. 46 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan'ın cinayete kurban gittiği netleşti. Kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesinin üzerinde duruluyordu, şüpheler doğru çıktı. Ümit Sedat Özcan'ın cesedine o bölgede ulaşıldı. İşte son dakika Müge Anlı haberinin detayları...

takvim.com.tr
23.02.2023 10:29 - Son Güncelleme: 23.02.2023 10:48
Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde kuzenler tutuklandı! Ceset o bölgede bulundu ’cinsel organına kadar kesilmiş’ detayı kan dondurdu

Müge Anlı'daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde kuzenler tutuklandı! Ceset o bölgede bulundu 'cinsel organına kadar kesilmiş' detayı kan dondurdu...

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Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde kuzenler tutuklandı! Ceset o bölgede bulundu ’cinsel organına kadar kesilmiş’ detayı kan dondurdu

Müge Anlı, Ümit Sedat Özcan cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı.

Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde kuzenler tutuklandı! Ceset o bölgede bulundu ’cinsel organına kadar kesilmiş’ detayı kan dondurdu

Kaybından 5 ay sonra cesedine ulaşılan Ümit Sedat Özcan'ın katilleri için yolun sonu geldi.

Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde kuzenler tutuklandı! Ceset o bölgede bulundu ’cinsel organına kadar kesilmiş’ detayı kan dondurdu

Ortaya atılan iddialarla kan donduran Ümit Sedat Özcan'ın kaybıyla ilgili sona gelindi.

Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde kuzenler tutuklandı! Ceset o bölgede bulundu ’cinsel organına kadar kesilmiş’ detayı kan dondurdu

Ümit Sedat Özcan'ın kuzeni Kubilay tarafından cinayete kurban gittiği öğrenildi.

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