Müge Anlı 'üfürükçü Adem Önal gözaltında' dedi Merve'nin yüzü ilk kez güldü! Kirli çamaşırları ortaya dökülmüştü: "Kedi derisi, cinsel güç artırıcı..."

"Gözleri ameliyattan sonra gördü ertesi gün de tümör ameliyatına girdi çıktı, çocuk ağlıyor. Gözünün kaybı hepten gitti." diyen Naime Hanım, kızı Merve'nin gözlerinin yeniden görmesi için çaresiz kaldığını ve akrabası olan polis memuru Habib Bey'in aracılığı ile bir üfürükçüye kandığını ileri sürdü.