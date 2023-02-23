23 Şubat Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TV8, TRT1 YAYIN AKIŞI! Bu akşam yeni bölümler yayınlanacak mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, O Kız, Survivor...

23 Şubat 2023 Perşembe TV yayın akışı hakkında araştırmalar hızlandı. Bu akşamı Kanal D'de Canım Oğlum ekranlara gelirken TRT1'de Al Sancak adlı dizi seyirciyle buluşacak. Show TV'de Zor ''Bir'' Saat isimli yabancı sinema filmleri ekranlarda olacak. Peki, bu akşam diziler yayınlanacak mı? İşte 23 Şuat 2023 yayın akışı...