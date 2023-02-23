23 Şubat Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TV8, TRT1 YAYIN AKIŞI! Bu akşam yeni bölümler yayınlanacak mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, O Kız, Survivor...
23 Şubat 2023 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşam diziler yayınlanacak mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası diziler yayına ara verdi. Bu hafta ise yeni bölümlerin yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında araştırmalar hızlandı. Birçok dizi yayın hayatına bu hafta geri dönecek. İşte Kanal D, Show TV, TRT1, Fox TV, ATV, TV8, Star TV yayın akışı ve ekrana gelecek diziler...
23.02.2023 09:40 - Son Güncelleme: 23.02.2023 09:45
23 Şubat 2023 Perşembe TV yayın akışı hakkında araştırmalar hızlandı. Bu akşamı Kanal D'de Canım Oğlum ekranlara gelirken TRT1'de Al Sancak adlı dizi seyirciyle buluşacak. Show TV'de Zor ''Bir'' Saat isimli yabancı sinema filmleri ekranlarda olacak. Peki, bu akşam diziler yayınlanacak mı? İşte 23 Şuat 2023 yayın akışı...