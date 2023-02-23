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Haberler Televizyon 23 Şubat Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TV8, TRT1 YAYIN AKIŞI! Bu akşam yeni bölümler yayınlanacak mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, O Kız, Survivor...

23 Şubat Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TV8, TRT1 YAYIN AKIŞI! Bu akşam yeni bölümler yayınlanacak mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, O Kız, Survivor...

23 Şubat 2023 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşam diziler yayınlanacak mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası diziler yayına ara verdi. Bu hafta ise yeni bölümlerin yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında araştırmalar hızlandı. Birçok dizi yayın hayatına bu hafta geri dönecek. İşte Kanal D, Show TV, TRT1, Fox TV, ATV, TV8, Star TV yayın akışı ve ekrana gelecek diziler...

takvim.com.tr
23.02.2023 09:40 - Son Güncelleme: 23.02.2023 09:45
22 Şubat Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TV8, TRT1 YAYIN AKIŞI! Bu akşam yeni bölümler yayınlanacak mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, O Kız, Survivor...

23 Şubat 2023 Perşembe TV yayın akışı hakkında araştırmalar hızlandı. Bu akşamı Kanal D'de Canım Oğlum ekranlara gelirken TRT1'de Al Sancak adlı dizi seyirciyle buluşacak. Show TV'de Zor ''Bir'' Saat isimli yabancı sinema filmleri ekranlarda olacak. Peki, bu akşam diziler yayınlanacak mı? İşte 23 Şuat 2023 yayın akışı...

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22 Şubat Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TV8, TRT1 YAYIN AKIŞI! Bu akşam yeni bölümler yayınlanacak mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, O Kız, Survivor...

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Ateş Kuşları

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

22 Şubat Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TV8, TRT1 YAYIN AKIŞI! Bu akşam yeni bölümler yayınlanacak mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, O Kız, Survivor...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Bu Sabah

11:0 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Zor ''Bir'' Saat

22 Şubat Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TV8, TRT1 YAYIN AKIŞI! Bu akşam yeni bölümler yayınlanacak mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, O Kız, Survivor...

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:30 Hayat Şarkısı

13:30 O Kız

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Canım Oğlum

22 Şubat Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TV8, TRT1 YAYIN AKIŞI! Bu akşam yeni bölümler yayınlanacak mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, O Kız, Survivor...

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Star- NTV Ortak Yayın

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Haber

20:00 Kuşatma

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