Müge Anlı’daki türkücü Cüneyt Demiral’dan Safiye Çallı’ya bir şok daha! Kendisinden 15 yaş büyük aşkını yine dolandırdı yetmedi bir de...

SAFİYE ÇALLI BİR KEZ DAHA DOLANDIRILDI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınına katılan Safiye Çallı, Cüneyt Demiral'ın kendisini tekrar dolandırdığını açıklamasıyla 'yok artık' dedirtti. Çallı, Cüneyt'in kendisini sevdiğini, nikah kıymak istediğini, paraya ihtiyacı olduğunu, ve kendisini İstanbul'a götüreceğini söyleyerek bankadan çektiği 20 bin TL'sini silah zoruyla aldığını iddia etti.

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