Müge Anlı'daki türkücü Cüneyt Demiral'dan Safiye Çallı'ya bir şok daha! Kendisinden 15 yaş büyük aşkını yine dolandırdı yetmedi bir de...
Müge Anlı'daki türkücü Cüneyt Demiral'dan Safiye Çallı'ya bir şok daha! Kendisinden 15 yaş büyük aşkını yine dolandırdı yetmedi bir de boy boy sosyal medyada nişan fotoğraflarını yayınladı! Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında 'dolandırıcı' olarak tanınan Cüneyt Demiral, Safiye Çallı'yı evlilik vaadiyle sömürmeye devam ediyor. İki evini ve paralarını kaptıran Safiye, aşkına yenik düştü ve Cüneyt'le yeniden görüşmeye başladı ancak Çallı yine hayal kırıklığı ile karşı karşıya kaldı.
YİNE CÜNEYT YİNE HÜSRAN!
Müge Anlı'daki türkücü Cüneyt Demiral'dan Safiye Çallı'ya bir şok daha! Kendisinden 15 yaş büyük aşkını yine dolandırdı yetmedi bir de bir başka kadınla nişan karelerini yayınladı.
Geçtiğimiz yıl, müzik dünyasında yakından tanınan sanatçı Cüneyt Demiral'ın adı Müge Anlı'nın programında dolandırıcılık iddialarına karışmıştı.
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SAFİYE ÇALLI BİR KEZ DAHA DOLANDIRILDI
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınına katılan Safiye Çallı, Cüneyt Demiral'ın kendisini tekrar dolandırdığını açıklamasıyla 'yok artık' dedirtti. Çallı, Cüneyt'in kendisini sevdiğini, nikah kıymak istediğini, paraya ihtiyacı olduğunu, ve kendisini İstanbul'a götüreceğini söyleyerek bankadan çektiği 20 bin TL'sini silah zoruyla aldığını iddia etti.
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