ATV'den yeni dizi: ‘Your Honor’ uyarlaması ‘Hakim' bomba gibi geliyor! Oyuncu kadrosunda sürpriz isimler var bakın onlar kimler...
Tüm Dünya'da büyük ses getiren 'Your Honor' dizisi ülkemizde uyarlanmaya hazırlanıyor. Uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı merakla beklenen Hakim dizisinin kanalı ATV oldu. Your Honor'un yerli uyarlamasının nasıl olacağını merakla bekleyenler, kadroya dahil olan oyuncuların isimleri ortaya çıktıkça, çok iyi bir dizinin gelmekte olduğunu da anlıyor. İşte 'Your Honor' uyarlaması 'Hakim'in oyuncu kadrosu...
ATV'DEN YENİ DİZİ: 'HAKİM' BOMBA GİBİ GELİYOR!
'Your Honor' uyarlaması 'Hakim' dizisi gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu kadrosunda sürpriz simler var, bakın onlar kimler...
Tüm Dünya'da büyük ses getiren 'Your Honor' dizisi ülkemizde uyarlanmaya hazırlanıyor. Uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı merakla beklenen Hakim'in kanalı Atv oldu.
Your Honor isimli ünlü dizinin yerli uyarlaması olarak Hakim yakında izleyicilerle buluşacak. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu performansı ile milyonları ekran başına kilitleyecek.
Son yılların öne çıkan başarılı kadın oyuncularından İlayda Alişan, Hakim isimli yeni dizinin kadın başrollerinden birisi oldu… Yapılan teklifi kabul eden oyuncu, böylelikle çok iddialı bir çıkış yapması beklenen diziyle birlikte yeniden hayranlarının karşısında olacak.
Saygıdeğer bir yargıcın geçirdiği trafik kazası sonrasında değişen hayatını anlatan Hakim dizisiyle anlaşma sağlayan isimlerden birisinin de Ebru Özkan...