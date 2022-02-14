ATV’den yeni dizi: ‘Your Honor’ uyarlaması ‘Hakim’ bomba gibi geliyor! Oyuncu kadrosunda sürpriz isimler var bakın onlar kimler...

Son yılların öne çıkan başarılı kadın oyuncularından İlayda Alişan, Hakim isimli yeni dizinin kadın başrollerinden birisi oldu… Yapılan teklifi kabul eden oyuncu, böylelikle çok iddialı bir çıkış yapması beklenen diziyle birlikte yeniden hayranlarının karşısında olacak.