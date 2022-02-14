Müge Anlı'da, kırmızı ışıktaki çifte cinayetle ilgili o isim işaret edildi! Kurşun yağmuruna tutulan Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ün katili...
Müge Anlı son bölümde kırmızı ışıktaki çifte cinayetle ilgili o isim işaret edildi! Kurşun yağmuruna tutulan Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ün katili kim? Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Pazar günü 04:00 sularında araçla kırmızı ışıkta bekleyen Emine Çöp ve Tuğçe Semiz 30 kurşunla vahşice katledildi. 2 kuzenin hayatını kaybettiği olayda çocukluk arkadaşları Alihan K. ağır şekilde yaralandı. Emine Çöp'ün yakınları, Atv canlı yayınında 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuştu. Çöp ailesi cinayet ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Emine Çöp'ün babası, "Benim yüreğim yandı. Kızımın 5 ve 7 yaşında iki tane çocuğu var. Ben o çocuklara 'Annenizi kaybettik' diyemiyorum. Nasıl derim?" diyerek gözyaşı döktü.
Müge Anlı son bölümde, kırmızı ışıktaki çifte cinayetle ilgili o isim işaret edildi! Kurşun yağmuruna tutulan Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ün katili kim?
Açılan ateş sonucu saldırıya uğrayan araçlardan birini kullanan Emine Çöp ile yanında bulunan kuzeni Tuğçe Semiz vuruldu. Aynı saldırganlar, Emine Çöp'ün kullandığı aracın arkasından gelen çocukluk arkadaşları Alihan K'nın aracına da ateş açtı. Olayda yaralanan Alihan K, gaza yüklenerek olay yerinden uzaklaştı.
2 GENÇ KIZIN HAZİN SONU
Bu esnada saldırıya uğradığı noktadan 500 metre uzaklıkta bir TIR'a çarparak durdu. Olayı gerçekleştiren kar maskeli 2 kişi araca binerek uzaklaşırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Semiz ve kuzeni Çöp'ün hayatını kaybettiği belirlendi.