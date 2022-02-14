Müge Anlı’da, kırmızı ışıktaki çifte cinayetle ilgili o isim işaret edildi! Kurşun yağmuruna tutulan Tuğçe Semiz ve Emine Çöp’ün katili...

2 GENÇ KIZIN HAZİN SONU

Bu esnada saldırıya uğradığı noktadan 500 metre uzaklıkta bir TIR'a çarparak durdu. Olayı gerçekleştiren kar maskeli 2 kişi araca binerek uzaklaşırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Semiz ve kuzeni Çöp'ün hayatını kaybettiği belirlendi.