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Müge Anlı'da, kırmızı ışıktaki çifte cinayetle ilgili o isim işaret edildi! Kurşun yağmuruna tutulan Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ün katili...

Müge Anlı son bölümde kırmızı ışıktaki çifte cinayetle ilgili o isim işaret edildi! Kurşun yağmuruna tutulan Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ün katili kim? Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Pazar günü 04:00 sularında araçla kırmızı ışıkta bekleyen Emine Çöp ve Tuğçe Semiz 30 kurşunla vahşice katledildi. 2 kuzenin hayatını kaybettiği olayda çocukluk arkadaşları Alihan K. ağır şekilde yaralandı. Emine Çöp'ün yakınları, Atv canlı yayınında 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuştu. Çöp ailesi cinayet ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Emine Çöp'ün babası, "Benim yüreğim yandı. Kızımın 5 ve 7 yaşında iki tane çocuğu var. Ben o çocuklara 'Annenizi kaybettik' diyemiyorum. Nasıl derim?" diyerek gözyaşı döktü.

14.02.2022 16:48 - Son Güncelleme: 14.02.2022 17:10
Müge Anlı’da, kırmızı ışıktaki çifte cinayetle ilgili o isim işaret edildi! Kurşun yağmuruna tutulan Tuğçe Semiz ve Emine Çöp’ün katili...

Müge Anlı son bölümde, kırmızı ışıktaki çifte cinayetle ilgili o isim işaret edildi! Kurşun yağmuruna tutulan Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ün katili kim?

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Müge Anlı’da, kırmızı ışıktaki çifte cinayetle ilgili o isim işaret edildi! Kurşun yağmuruna tutulan Tuğçe Semiz ve Emine Çöp’ün katili...

Pazar günü sabah saat 04:50 sularında Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı mahallesinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan ve kırmızı ışık nedeniyle bekleyen 2 otomobile, bir başka araçtan inen 2 kar maskeli kişi tarafından ateş açıldı.

Müge Anlı’da, kırmızı ışıktaki çifte cinayetle ilgili o isim işaret edildi! Kurşun yağmuruna tutulan Tuğçe Semiz ve Emine Çöp’ün katili...

Açılan ateş sonucu saldırıya uğrayan araçlardan birini kullanan Emine Çöp ile yanında bulunan kuzeni Tuğçe Semiz vuruldu. Aynı saldırganlar, Emine Çöp'ün kullandığı aracın arkasından gelen çocukluk arkadaşları Alihan K'nın aracına da ateş açtı. Olayda yaralanan Alihan K, gaza yüklenerek olay yerinden uzaklaştı.

Müge Anlı’da, kırmızı ışıktaki çifte cinayetle ilgili o isim işaret edildi! Kurşun yağmuruna tutulan Tuğçe Semiz ve Emine Çöp’ün katili...

2 GENÇ KIZIN HAZİN SONU

Bu esnada saldırıya uğradığı noktadan 500 metre uzaklıkta bir TIR'a çarparak durdu. Olayı gerçekleştiren kar maskeli 2 kişi araca binerek uzaklaşırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Semiz ve kuzeni Çöp'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Müge Anlı’da, kırmızı ışıktaki çifte cinayetle ilgili o isim işaret edildi! Kurşun yağmuruna tutulan Tuğçe Semiz ve Emine Çöp’ün katili...

Olayda ağır yaralanan Alihan K. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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