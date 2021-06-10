Bir Zamanlar Çukurova’da şaşırtan ayrılık! Sezon finaline az bir zaman kala diziye veda ediyor! Ortalığı karıştırmıştı…
Bir Zamanlar Çukurova'da şaşırtan ayrılık yaşanacak ve sevenleri için üzen haber geldi. ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Perşembe akşamları yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Bir Zamanlar Çukurova sezon finaline az bir zaman kaldı ve heyecanın dozu da arttı. Ayrılık haberi çıkan oyuncu diziye girdiğinde tüm dengeleri değiştirmişti, başta iyi rolde gözükse de sonrasında aldığı kararlar ile ortalığı karıştırmıştı. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonunda olmayacak isim hangisi? İşte tüm bilgiler…
Bir Zamanlar Çukurova'da şaşırtan ayrılık yaşanacak ve sevenleri için üzen haber geldi. ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Perşembe akşamları yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Bir Zamanlar Çukurova sezon finaline az bir zaman kaldı ve heyecanın dozu da arttı. Ayrılık haberi çıkan oyuncu diziye girdiğinde tüm dengeleri değiştirmişti, başta iyi rolde gözükse de sonrasında aldığı kararlar ile ortalığı karıştırmıştı. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonunda olmayacak isim hangisi? İşte tüm bilgiler…
Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova ATV'de yayınlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile uzun yıllardır izleyicileri ekrana kilitleyen dizide heyecanlı gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Bir Zamanlar Çukurova'da sezon finaline az bir zaman kala izleyicileri şaşırtan bir ayrılık haberi geldi ve hemen detaylar arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılmaya başlandı. Canlandırdığı karakter ile olayların seyrini değiştirse de sonrasında hakkındaki gerçekler ortaya çıkmıştı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden isim…
NAZAN KESAL KİMDİR?
Nazan (Kırılmış) Kesal 28 Mart 1969 tarihinde Manisa'da doğmuştur, 50 yaşındadır. Nazan Kesal, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve film yönetmenidir. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi.