Bir Zamanlar Çukurova’da şaşırtan ayrılık! Sezon finaline az bir zaman kala diziye veda ediyor! Ortalığı karıştırmıştı…

Bir Zamanlar Çukurova'da şaşırtan ayrılık yaşanacak ve sevenleri için üzen haber geldi. ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Perşembe akşamları yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Bir Zamanlar Çukurova sezon finaline az bir zaman kaldı ve heyecanın dozu da arttı. Ayrılık haberi çıkan oyuncu diziye girdiğinde tüm dengeleri değiştirmişti, başta iyi rolde gözükse de sonrasında aldığı kararlar ile ortalığı karıştırmıştı. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonunda olmayacak isim hangisi? İşte tüm bilgiler…