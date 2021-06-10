Büyük savaşın ayak sesleri! Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı nefes kesti: "Bizim cenk için hazırlığa ihtiyacımız yoktur!"
Büyük savaşın ayak sesleri! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yayınlanan 62. son bölümü ile milyonları ekran başına kilitledi. Heyecanla takip edilen 62'nci bölümü, Bamsı Bey'in intikamının alınmasıyla başladı ve Malhun Hatun'un Osman Bey'e verdiği evlat müjdesiyle sonlandı. Kuruluş Osman'ın son bölümü milyonlar tarafından soluksuz izlenirken sosyal medyada da adeta bomba etkisi yarattı. Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı nefes kesti. İşte Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı…
BAMSI BEY'İN İNTİKAMI ALINDI!
Turhan Alp'in maharetiyle esir tutulduğu kervansaraydan kaçırılıp kendi ayağıyla Osman Bey'e gelen Togay ve sağ kolu Camuha, elleri bağlı vaziyette Söğüt'e getirildi. Söğüt ahalisinin yanı sıra Kayı Obası'nın önde gelen beyleri ve hatunları da adaletin yerine geleceği bu ana tanıklık etmek üzere hazır bulundu.
Osman Bey, Söğüt meydanında toplanan kalabalığa şu sözlerle seslendi ve Şeyh Edebalı'ya sodu: "Nice yiğit alpımızı, nice beyimizi türlü kahpelikle şehit eden; ekmeğimize, töremize tasallut eden bu eli kanlı katillerin yargusu için dinimiz ne emreder Şeyh Edebalı?" Şeyh Edebalı'nın cevabı "Bakara suresinde buyurduğu gibi Osman Bey. Kısasta sizin için hayır vardır" oldu.
Bunun üzerine Osman Bey, Togay'a son sözlerini sordu. Togay, Osman Bey'in önünde diz çökerek şu sözleri söyledi: "Bu topraklara babamın yarım bıraktığı işi tamamlamaya geldim. Neslini kurutmaya… Tengri Dağı'ndan çıkan Gökbörü'nın önünde dizlerimin üstündeyim. Senden af dilemek için mi? Değil… Cengiz Han'ın yiğit kurtlarını, ruhlardan güç alan nice noyanı içindeki kutla dize getiren Gökbörü'ye duyduğum saygıdan.