Vav TV İzle

Büyük savaşın ayak sesleri! Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı nefes kesti: "Bizim cenk için hazırlığa ihtiyacımız yoktur!"

Büyük savaşın ayak sesleri! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yayınlanan 62. son bölümü ile milyonları ekran başına kilitledi. Heyecanla takip edilen 62'nci bölümü, Bamsı Bey'in intikamının alınmasıyla başladı ve Malhun Hatun'un Osman Bey'e verdiği evlat müjdesiyle sonlandı. Kuruluş Osman'ın son bölümü milyonlar tarafından soluksuz izlenirken sosyal medyada da adeta bomba etkisi yarattı. Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı nefes kesti. İşte Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı…

10.06.2021 00:47 - Son Güncelleme: 10.06.2021 00:49
Büyük savaşın ayak sesleri! Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı nefes kesti: Bizim cenk için hazırlığa ihtiyacımız yoktur!

Zengin oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyicisinden tam not alan Kuruluş Osman yayınlanan 62. son bölümü ile milyonları ekran başına kilitledi. Peki Kuruluş Osman son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyük savaşın ayak sesleri! Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı nefes kesti: Bizim cenk için hazırlığa ihtiyacımız yoktur!

BAMSI BEY'İN İNTİKAMI ALINDI!
Turhan Alp'in maharetiyle esir tutulduğu kervansaraydan kaçırılıp kendi ayağıyla Osman Bey'e gelen Togay ve sağ kolu Camuha, elleri bağlı vaziyette Söğüt'e getirildi. Söğüt ahalisinin yanı sıra Kayı Obası'nın önde gelen beyleri ve hatunları da adaletin yerine geleceği bu ana tanıklık etmek üzere hazır bulundu.

Büyük savaşın ayak sesleri! Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı nefes kesti: Bizim cenk için hazırlığa ihtiyacımız yoktur!

Osman Bey, Söğüt meydanında toplanan kalabalığa şu sözlerle seslendi ve Şeyh Edebalı'ya sodu: "Nice yiğit alpımızı, nice beyimizi türlü kahpelikle şehit eden; ekmeğimize, töremize tasallut eden bu eli kanlı katillerin yargusu için dinimiz ne emreder Şeyh Edebalı?" Şeyh Edebalı'nın cevabı "Bakara suresinde buyurduğu gibi Osman Bey. Kısasta sizin için hayır vardır" oldu.

Büyük savaşın ayak sesleri! Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı nefes kesti: Bizim cenk için hazırlığa ihtiyacımız yoktur!

Bunun üzerine Osman Bey, Togay'a son sözlerini sordu. Togay, Osman Bey'in önünde diz çökerek şu sözleri söyledi: "Bu topraklara babamın yarım bıraktığı işi tamamlamaya geldim. Neslini kurutmaya… Tengri Dağı'ndan çıkan Gökbörü'nın önünde dizlerimin üstündeyim. Senden af dilemek için mi? Değil… Cengiz Han'ın yiğit kurtlarını, ruhlardan güç alan nice noyanı içindeki kutla dize getiren Gökbörü'ye duyduğum saygıdan.

Büyük savaşın ayak sesleri! Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı nefes kesti: Bizim cenk için hazırlığa ihtiyacımız yoktur!

Seninle ilk karşılaşmamızda, beni mavi göğün altında parça parça edeceğini söylemiştin. Sözünde durasın Gökbörü. Geyhatu'nun avcı köpeği Togay'ı yendin. Dişlerinle, sürüne olan bağlılığınla beni alt ettin. Neslinin çıkıp geldiğin Tengri Dağı'nın adaletini yerine getiresin…"