Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde sona gelindi! Hatay'daki çifte cinayette kan donduran itiraf! 'Çocukken şeker verdiği kişi...'
Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde sona gelindi! Hatay'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen 8 Ekim 2020'de cinayete kurban gitti. Vahşetin yaşandı evde Müge Anlı canlı yayın yapmış, Emel Cengiz ise dehşet gecesi neler yaşandığını gözyaşları içinde tek tek anlatmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının ardından JASAT harekete geçmişti. Cinayetten 15 ay sonra harekete geçildi, Hatay'daki çifte cinayette kan donduran itiraf geldi. Şen kardeşler cinayetinde katil kim? İşte son dakika Müge Anlı gelişmesinin detayları...
14.01.2022 10:37
- Son Güncelleme: 14.01.2022 10:56
'ÇOCUKKEN ŞEKER VERDİĞİ KİŞİ ÖLDÜRDÜ' İDDİASI!
Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde sona gelindi! Hatay'daki çifte cinayette kan donduran itiraf!
Müge Anlı canlı yayında bir kişinin durumu itiraf ettiğini ancak olayı cinayet olarak bilmediğini söylediğini, "3 kişi gittik o eve, telleri kesip girdik, ben gözcüydüm arkadaşlar ise 'sadece kafalarına vurduk' dedi evden çıktıktan sonra" sözleri ile açıkladı
EKİPLER ŞÜPHELİ BİR KİŞİ ÜZERİNE YOĞUNLAŞTI
Müge Anlı'da son dakika Şen Kardeşler cinayeti gelişmesi: Vahşi cinayetin ardından aranan telefonlar bulundu, o isim aileden biri çıktı...