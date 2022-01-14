Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde sona gelindi! Hatay’daki çifte cinayette kan donduran itiraf! ’Çocukken şeker verdiği kişi...’

Müge Anlı canlı yayında bir kişinin durumu itiraf ettiğini ancak olayı cinayet olarak bilmediğini söylediğini, "3 kişi gittik o eve, telleri kesip girdik, ben gözcüydüm arkadaşlar ise 'sadece kafalarına vurduk' dedi evden çıktıktan sonra" sözleri ile açıkladı