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Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde sona gelindi! Hatay'daki çifte cinayette kan donduran itiraf! 'Çocukken şeker verdiği kişi...'

Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde sona gelindi! Hatay'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen 8 Ekim 2020'de cinayete kurban gitti. Vahşetin yaşandı evde Müge Anlı canlı yayın yapmış, Emel Cengiz ise dehşet gecesi neler yaşandığını gözyaşları içinde tek tek anlatmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının ardından JASAT harekete geçmişti. Cinayetten 15 ay sonra harekete geçildi, Hatay'daki çifte cinayette kan donduran itiraf geldi. Şen kardeşler cinayetinde katil kim? İşte son dakika Müge Anlı gelişmesinin detayları...

14.01.2022 10:37 - Son Güncelleme: 14.01.2022 10:56
Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde sona gelindi! Hatay’daki çifte cinayette kan donduran itiraf! ’Çocukken şeker verdiği kişi...’

'ÇOCUKKEN ŞEKER VERDİĞİ KİŞİ ÖLDÜRDÜ' İDDİASI!

Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde sona gelindi! Hatay'daki çifte cinayette kan donduran itiraf!

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde sona gelindi! Hatay’daki çifte cinayette kan donduran itiraf! ’Çocukken şeker verdiği kişi...’

Hatay'daki evlerinde cinayete kurban giden Şen kardeşlerin ortada olmayan telefonları bulundu. Telefonları satan ve aracı olan kişiler gözaltına alındı.

Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde sona gelindi! Hatay’daki çifte cinayette kan donduran itiraf! ’Çocukken şeker verdiği kişi...’

Müge Anlı canlı yayında bir kişinin durumu itiraf ettiğini ancak olayı cinayet olarak bilmediğini söylediğini, "3 kişi gittik o eve, telleri kesip girdik, ben gözcüydüm arkadaşlar ise 'sadece kafalarına vurduk' dedi evden çıktıktan sonra" sözleri ile açıkladı

Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde sona gelindi! Hatay’daki çifte cinayette kan donduran itiraf! ’Çocukken şeker verdiği kişi...’

15 ay sonra gelen yeni gelişmede gözaltına alınan bir kişi Hüseyin Şen'in çocukken Almanya'dan kendisine şeker getirip verdiği bir isim çıktı.

Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde sona gelindi! Hatay’daki çifte cinayette kan donduran itiraf! ’Çocukken şeker verdiği kişi...’

EKİPLER ŞÜPHELİ BİR KİŞİ ÜZERİNE YOĞUNLAŞTI
Müge Anlı'da son dakika Şen Kardeşler cinayeti gelişmesi: Vahşi cinayetin ardından aranan telefonlar bulundu, o isim aileden biri çıktı...

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