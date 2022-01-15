Adnan’ın ölümü konaktaki dengeleri değiştiriyor! İşte Kalp Yarası 27. bölümden ipuçları...
Adnan'ın ölümü konaktaki dengeleri değiştiriyor! Atv ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlemişti. Yayınlandığı ilk gündem bu yana ilgiyle takip edilen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat attırmıştı. Merakla beklenen 27. bölüme dair detaylarda ortaya çıktı. İşte Kalp Yarası 27. bölümden ipuçları...
15.01.2022 18:10
- Son Güncelleme: 15.01.2022 18:11
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kalp Yarası'nın 27. Bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Bakın Kalp Yarası'nın 27. bölümünde neler olacak...