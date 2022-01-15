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Adnan’ın ölümü konaktaki dengeleri değiştiriyor! İşte Kalp Yarası 27. bölümden ipuçları...

Adnan'ın ölümü konaktaki dengeleri değiştiriyor! Atv ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlemişti. Yayınlandığı ilk gündem bu yana ilgiyle takip edilen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat attırmıştı. Merakla beklenen 27. bölüme dair detaylarda ortaya çıktı. İşte Kalp Yarası 27. bölümden ipuçları...

15.01.2022 18:10 - Son Güncelleme: 15.01.2022 18:11
Adnan’ın ölümü konaktaki dengeleri değiştiriyor! İşte Kalp Yarası 27. bölümden ipuçları...

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kalp Yarası'nın 27. Bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Bakın Kalp Yarası'nın 27. bölümünde neler olacak...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adnan’ın ölümü konaktaki dengeleri değiştiriyor! İşte Kalp Yarası 27. bölümden ipuçları...

27. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Adnan'ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade ailesine Yaman ve Hande'nin yaptığı sürpriz, konakta tüm dengelerin değişmesine neden olur.

Adnan’ın ölümü konaktaki dengeleri değiştiriyor! İşte Kalp Yarası 27. bölümden ipuçları...

Babasının ani ölümüyle sarsılan Ferit kendine gelmeye çalışırken, hiç beklemediği bir detay onu başka sorulara götürür.

Adnan’ın ölümü konaktaki dengeleri değiştiriyor! İşte Kalp Yarası 27. bölümden ipuçları...

Ayşe ise Şahin ve Mirza'nın amacını sonunda öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

Adnan’ın ölümü konaktaki dengeleri değiştiriyor! İşte Kalp Yarası 27. bölümden ipuçları...

Hande ve Yaman, geçmişin intikamını Sancakzadeler'den acı bir şekilde alırken, Ayşe ve Ferit'e nasıl bir sürpriz yapacaktır?

Adnan’ın ölümü konaktaki dengeleri değiştiriyor! İşte Kalp Yarası 27. bölümden ipuçları...

KALP YARASI OYUNCULARI
Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper

Adnan’ın ölümü konaktaki dengeleri değiştiriyor! İşte Kalp Yarası 27. bölümden ipuçları...

Kalp Yarası, heyecan dolu yeni bölümüyle pazartesi 20.00'de atv'de!

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