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Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde çifte tutuklama! Vahşete kurban gittiler katil, çikolata verdiği akrabası çıktı meğer planı çok önce yapmış

Müge Anlı Şen kardeşler cinayetini çözdü JASAT kıskıvrak yakaladı! Abi kardeş vahşice katledildi katil, çikolata şeker verdiği akrabası çıktı! Son dakika gelişmeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aktarıldı. Hatay'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen 8 Ekim 2020'de cinayete kurban gitti. Cinayetten 15 ay sonra düğmeye basıldı, katil zanlıları yakalandı. Çifte tutuklamanın gerçekleştiği Hatay'da hareketli saatler yaşandı. Müge Anlı, katil zanlılarının aileleri ile konuştu. İşte detaylar...

17.01.2022 10:42 - Son Güncelleme: 17.01.2022 11:08
Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde çifte tutuklama! Vahşete kurban gittiler katil, çikolata verdiği akrabası çıktı meğer planı çok önce yapmış

Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde çifte tutuklama! Vahşete kurban gittiler katil, çikolata verdiği akrabası çıktı... Meğer planı çok önce yapmış...

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde çifte tutuklama! Vahşete kurban gittiler katil, çikolata verdiği akrabası çıktı meğer planı çok önce yapmış

Hüseyin ve Mehmet Şen, Hatay'daki evlerinde vahşice katledi! Olayın peşini bırakmayan aile, sonuca ulaştı.

Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde çifte tutuklama! Vahşete kurban gittiler katil, çikolata verdiği akrabası çıktı meğer planı çok önce yapmış

Müge Anlı'ya konu olan Şen kardeşler cinayeti için özel ekip kuruldu. JASAT katilleri kıskıvrak yakaladı.

Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde çifte tutuklama! Vahşete kurban gittiler katil, çikolata verdiği akrabası çıktı meğer planı çok önce yapmış

Cezaevi arkadaşlarının planı daha içeriden çıkmadan planladıkları ortaya çıktı ancak kişilerden itiraf henüz gelmedi.

Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde çifte tutuklama! Vahşete kurban gittiler katil, çikolata verdiği akrabası çıktı meğer planı çok önce yapmış

15 ay sonra gelen çifte tutuklama Şen kardeşlerin ailesini bir nebze de olsun mutlu etti.

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