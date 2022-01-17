Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde çifte tutuklama! Vahşete kurban gittiler katil, çikolata verdiği akrabası çıktı meğer planı çok önce yapmış
Müge Anlı Şen kardeşler cinayetini çözdü JASAT kıskıvrak yakaladı! Abi kardeş vahşice katledildi katil, çikolata şeker verdiği akrabası çıktı! Son dakika gelişmeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aktarıldı. Hatay'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen 8 Ekim 2020'de cinayete kurban gitti. Cinayetten 15 ay sonra düğmeye basıldı, katil zanlıları yakalandı. Çifte tutuklamanın gerçekleştiği Hatay'da hareketli saatler yaşandı. Müge Anlı, katil zanlılarının aileleri ile konuştu. İşte detaylar...
17.01.2022 10:42
- Son Güncelleme: 17.01.2022 11:08