Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı sürprizlerle dolu! Çolak Ağa'nın gelişi evlilik arifesindeki Züleyha ve Hakan'ı nasıl etkileyecek?

ÇOLAK AĞA ÇUKUROVA'YA DÖNÜYOR

Çukurovalı Çolak Ağa'nın hapisten çıkışı Züleyha için yeni bir tehditin ortaya çıkmasına neden oluyor. Düşmanlarını önünde diz çöktürmeye ant içen Çolak Ağa, Çukurova'nın gerçek sahibinin kim olduğunu göstermeye kararlı olarak geri dönüyor!