Müge Anlı'daki sapık Sinan böyle taciz etti Anlı ağzının payını verdi "Bacaklarıma bakma sana bir uçarım beynini yararım"
Müge Anlı, Tokat Almus'ta sırra kadem basan Arife Gökçe'yi ararken gün yüzüne çıkanlar Türkiye'yi ekran başına kilitliyor. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan isimli takıntılı komşu, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarıyor. 2 Ocak canlı yayınında yaşananlar yine tüm Türkiye'yi çileden çıkardı. Yayına bağlanan mağdurlar yaşadıklarını anlatırken, Müge Anlı Sinan Sardoğan'ı öyle bir anda yakaladı ki bir anda çileden çıktı. İşte tüm yaşananlar...
03.01.2023 11:17 - Son Güncelleme: 03.01.2023 11:18