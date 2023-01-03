Müge Anlı'daki sapık Sinan böyle taciz etti Anlı ağzının payını verdi "Bacaklarıma bakma sana bir uçarım beynini yararım"

Müge Anlı'da günlerdir konuşulan Arife Gökçe'nin kaybıyla ilgili sapık olduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarmaya devam ediyor. 2 Ocak canlı yayının yine olanlar oldu. İşte tüm detaylar...