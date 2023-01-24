Müge Anlı'daki Renginar Ahmed 'ayakkabından su içerim' dediği sevgilisiyle yüzleşti! Mehmet Sait Urgan'dan olay sözler: "Çoraplarımı koklardı..."
Müge Anlı'daki Renginar Ahmed 'ayakkabından su içerim' dediği sevgilisiyle yüzleşti! Mehmet Sait Urgan'dan olay sözler geldi, herkes şaşkına döndü. Atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine sonucu merakla beklenen konular ele alındı. Bulgaristan'da yaşayan Renginar Ahmed, Mehmet Sait Urgan isimli kişinin kendisini dolandırdığını iddia etti. Mehmet Sait Urgan uğruna 30 yıllık evliliğini bitirdiğini açıklayan Renginar Ahmed, aşık olduğu adama 35 bin Euro kaptırdığını öne sürdü. Bugün canlı yayında yüzleşen ikiliden Mehmet Sait Urgan, "Çoraplarımı koklardı" diyerek herkesi şoke etti. İşte Müge Anlı'da bugün (24 Ocak 2023) yaşananlar...
"ÇORAPLARIMI KOKLARDI..."
Müge Anlı'daki Renginar Ahmed 'ayakkabından su içerim' dediği sevgilisiyle yüzleşti! Mehmet Sait Urgan'dan olay sözler...
"HUZURSUZ BİR HAYAT YAŞIYORDUM…"
2017 yılında Facebook üzerinde başlayan aşkı uğruna defalarca Türkiye'ye gelen Renginar Ahmed, o dönem resmi nikahlı eşiyle sorunlar yaşadığını belirtti. Sait Urgan'ın kendisine "Boşa eşini, ben de gelip Bulgaristan'da fırın açarım" dediğini ifade eden Renginar Ahmed, "Huzursuz bir hayat yaşıyordum. O yüzden Sait'e inandım" dedi.
Duygusal bir ilişki içinde oldukları Sait Urgan'ın da kendisine aşık olduğunu düşünen Renginar Ahmed, "Senin ayakkabından su içerim, sen benim başımın tacısın derdi" diye konuştu. Ahmed, Sait Urgan'ın telefonlarına yanıt vermediğini söyledi. Buna karşın Mehmet Sait Urgan'ı hala sevdiğini dile getiren Renginar, "Paramı öderse onunla evlenmek istiyorum" sözlerini kullandı.