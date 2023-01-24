Müge Anlı'daki Renginar Ahmed 'ayakkabından su içerim' dediği sevgilisiyle yüzleşti! Mehmet Sait Urgan'dan olay sözler: "Çoraplarımı koklardı..."

Duygusal bir ilişki içinde oldukları Sait Urgan'ın da kendisine aşık olduğunu düşünen Renginar Ahmed, "Senin ayakkabından su içerim, sen benim başımın tacısın derdi" diye konuştu. Ahmed, Sait Urgan'ın telefonlarına yanıt vermediğini söyledi. Buna karşın Mehmet Sait Urgan'ı hala sevdiğini dile getiren Renginar, "Paramı öderse onunla evlenmek istiyorum" sözlerini kullandı.