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Esra Ezmeci bile küçük dilini yuttu! Bu zamana kadarki tüm itirafları unutun! Sosyal medya bu itirafı konuşuyor: ''Eşim beni 12 farklı kişiyle...''

Yeni bir soru- cevap etkinliği düzenleyen Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, yine sosyal medyayı salladı. Karısının kendisini sürekli aldattığını söyleyen adam, Ezmeci'den etkinliği aracılığı ile tavsiye istedi.

24.01.2023 10:36 - Son Güncelleme: 24.01.2023 10:36
Esra Ezmeci bile küçük dilini yuttu! Bu zamana kadarki tüm itirafları unutun! Sosyal medya bu itirafı konuşuyor: ’’Eşim beni 12 farklı kişiyle...’’

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, ilişki üzerine verdiği tavsiyelerle sık sık gündeme geliyor. Instagram hesabından soru-cevap etkinliği düzenleyen Psikolog son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Bu zamana kadar gelen itirafların hepsini unutun! Son itiraf paylaşımı küçük dilinizi yutturacak! ''Bu kadarı da pes artık'' dedirtti. Sosyal medya bu itirafla yıkılıyor! İşte detaylar...

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Esra Ezmeci bile küçük dilini yuttu! Bu zamana kadarki tüm itirafları unutun! Sosyal medya bu itirafı konuşuyor: ’’Eşim beni 12 farklı kişiyle...’’

Hem televizyon programlarına katılarak hem de sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine tavsiyelerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, son olarak İnstagram hesabından bir takipçisinin sorusunu yayımladı.

Esra Ezmeci bile küçük dilini yuttu! Bu zamana kadarki tüm itirafları unutun! Sosyal medya bu itirafı konuşuyor: ’’Eşim beni 12 farklı kişiyle...’’

Her pazar günü belirlemiş olduğu bir konu ile ilgili olarak canlı yayın açan ve sosyal medya kullanıcılarının o konuya ilişkin sorularını yanıtlayarak onları bilgilendiren Ezmeci, dün akşami paylaşımıyla herkesi şoke etti.

Esra Ezmeci bile küçük dilini yuttu! Bu zamana kadarki tüm itirafları unutun! Sosyal medya bu itirafı konuşuyor: ’’Eşim beni 12 farklı kişiyle...’’

Ezmeci'ye gelen son itiraf akıllara durgunluk verdi.

Esra Ezmeci bile küçük dilini yuttu! Bu zamana kadarki tüm itirafları unutun! Sosyal medya bu itirafı konuşuyor: ’’Eşim beni 12 farklı kişiyle...’’

Ünlü psikolog bir takipçisinden gelen itirafla adeta küçük dilini yuttu. Esra Ezmeci'nin şaşkınlığı ise vermiş olduğu cevap ile anlaşıldı.

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