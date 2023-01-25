Listede Yalı Çapkını’nı tahtından indiren o dizi var! Haftanın en çok izlenen dizisi belli oldu! İşte haftanın en çok izlenen 10 dizisi...
Hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım Box Office tarafından açıklandı. Diziler arasında rekabet devam ederken, Yalı Çapkını'nı zirveden indiren dizi de belli oldu. Herkes Yalı Çapkını zannediyordu, 1. sıradaki dizi şaşırttı! İşte prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 15 - 21 Ocak 2023 tarihleri arasında haftanın en çok reyting alan 10 yapımı.
25.01.2023 09:49 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:49
15 - 21 Ocak 2023 tarihleri arasında en çok reyting alan yapımlar belli oldu. Haftanın en çok izlenen dizisi açıklandı. Her hafta yeni bölümleriyle ekrana gelen popüler diziler arasında oylama sonucu en çok reyting alan yapım Gönül Dağı oldu. TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşan fenomen dizi haftanın en çok reyting alan yapımı oldu. İşte Box Office Türkiye tarafından seçilen hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım...