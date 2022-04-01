Hakim, hayatının en zor kararını vermek zorunda kalacak! Atv'nin yeni dizisi 4 Nisan'da başlıyor! İşte Hakim dizisi oyuncu kadrosu
Hakim, hayatının en zor kararını vermek zorunda kalacak! Atv'nin yeni dizisi 4 Nisan'da başlıyor! Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan'ın gerçekleştirdiği "Hakim" Pazartesi akşamlarına damga vurmaya geliyor! Merakla beklenen Hakim dizisi 1. bölüm fragmanı büyük ilgi gördü. Peki Hakim 1. bölümde neler olacak? İşte oyuncu kadrosu ve konusu ile heyecan uyandıran Hakim dizisi ilk bölümde yaşanacaklar...
ATV'NİN YENİ DİZİSİ 4 NİSAN'DA BAŞLIYOR!
Hakim, hayatının en zor kararını vermek zorunda kalacak! İşte Hakim dizisi oyuncu kadrosu ve ilk bölümde yaşanacaklar...
HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet Dağıstanlı), Hasibe Eren (Gülbahar Yalçın), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Gülsen Tuncer (Semra Dağlı), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Naz Çağla Irmak (Ceren Seyhan), Hakan Yufkacıgil (Celayir), Gökçen Gökçebağ (Rüzgar), Cem Söküt (Pusat Yalçın), Zamire Zeynep Özdemir (Esma), Ahmet Yıldırım (Mücahit), Rojhat Özsoy (Cuma), Almila Bayraktar (Yeliz), Ahmet Batuhan Çebi (Samet), Atilla Emirhan Kırık (Mustafa), Şura Asel Şener (Rabia), Selen Polat (Özge)
HAKİM 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir.