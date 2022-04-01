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Hakim, hayatının en zor kararını vermek zorunda kalacak! Atv'nin yeni dizisi 4 Nisan'da başlıyor! İşte Hakim dizisi oyuncu kadrosu

Hakim, hayatının en zor kararını vermek zorunda kalacak! Atv'nin yeni dizisi 4 Nisan'da başlıyor! Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan'ın gerçekleştirdiği "Hakim" Pazartesi akşamlarına damga vurmaya geliyor! Merakla beklenen Hakim dizisi 1. bölüm fragmanı büyük ilgi gördü. Peki Hakim 1. bölümde neler olacak? İşte oyuncu kadrosu ve konusu ile heyecan uyandıran Hakim dizisi ilk bölümde yaşanacaklar...

01.04.2022 15:25 - Son Güncelleme: 01.04.2022 15:41
Hakim, hayatının en zor kararını vermek zorunda kalacak! Atv’nin yeni dizisi 4 Nisan’da başlıyor! İşte Hakim dizisi oyuncu kadrosu

ATV'NİN YENİ DİZİSİ 4 NİSAN'DA BAŞLIYOR!

Hakim, hayatının en zor kararını vermek zorunda kalacak! İşte Hakim dizisi oyuncu kadrosu ve ilk bölümde yaşanacaklar...

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Hakim, hayatının en zor kararını vermek zorunda kalacak! Atv’nin yeni dizisi 4 Nisan’da başlıyor! İşte Hakim dizisi oyuncu kadrosu

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet Dağıstanlı), Hasibe Eren (Gülbahar Yalçın), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Gülsen Tuncer (Semra Dağlı), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Naz Çağla Irmak (Ceren Seyhan), Hakan Yufkacıgil (Celayir), Gökçen Gökçebağ (Rüzgar), Cem Söküt (Pusat Yalçın), Zamire Zeynep Özdemir (Esma), Ahmet Yıldırım (Mücahit), Rojhat Özsoy (Cuma), Almila Bayraktar (Yeliz), Ahmet Batuhan Çebi (Samet), Atilla Emirhan Kırık (Mustafa), Şura Asel Şener (Rabia), Selen Polat (Özge)

Hakim, hayatının en zor kararını vermek zorunda kalacak! Atv’nin yeni dizisi 4 Nisan’da başlıyor! İşte Hakim dizisi oyuncu kadrosu

HAKİM 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir.

Hakim, hayatının en zor kararını vermek zorunda kalacak! Atv’nin yeni dizisi 4 Nisan’da başlıyor! İşte Hakim dizisi oyuncu kadrosu

Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır.

Hakim, hayatının en zor kararını vermek zorunda kalacak! Atv’nin yeni dizisi 4 Nisan’da başlıyor! İşte Hakim dizisi oyuncu kadrosu

Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır.

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