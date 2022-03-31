Müge Anlı Edirne katliamında o detayı açıkladı! 4 kişinin infaz edildiği Güner ailesi cinayetinde tutuklanan ismin vücudunda...

AYAKKABI İZİ VE TAKMA DİŞİ ELE VERDİ

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 4 kişilik ailenin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aynı köyde yaşayan Berk Erdoğan (25), tutuklandı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen ve olay günü köyde olmadığını savunan Erdoğan'ın, katliamın yapıldığı evde, Anıl Güner ile arbede sırasında düşen takma dişi bulunurken, ayakkabı izleri de tespit edildi.