Müge Anlı Edirne katliamında o detayı açıkladı! 4 kişinin infaz edildiği Güner ailesi cinayetinde tutuklanan ismin vücudunda...
Müge Anlı Edirne katliamı hakkında o detayı açıkladı! 4 kişinin infaz edildiği Güner ailesi cinayetinde bir tutuklama gerçekleşti. Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan Güner ailesinden 4 kişi katledildi. Aynı aileden Mehmet Güner, aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner, onun eşi Filiz Güner ile çocukları Anıl Güner'in silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen korkunç cinayetle ilgili detaylar kan dondurdu. Gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporda...
Müge Anlı Edirne katliamında o detayı açıkladı! 4 kişinin infaz edildiği Güner ailesi cinayetinde detaylar kan dondurdu.
AYAKKABI İZİ VE TAKMA DİŞİ ELE VERDİ
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 4 kişilik ailenin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aynı köyde yaşayan Berk Erdoğan (25), tutuklandı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen ve olay günü köyde olmadığını savunan Erdoğan'ın, katliamın yapıldığı evde, Anıl Güner ile arbede sırasında düşen takma dişi bulunurken, ayakkabı izleri de tespit edildi.
Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, önceki sabah kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi. Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı.