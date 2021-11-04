Destan dizisi 1. bölümden ilk kareler! Atv’nin yeni dizisi Destan 2. fragmanı beklentiyi zirveye taşıdı

DESTAN'IN YENİ TANITIMI 50 ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

Atv ekranında yeni sezona damgasını vuracak, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın ikinci tanıtımı kısa sürede yüz binlerce yorum ve beğeni aldı.