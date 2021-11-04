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Destan dizisi 1. bölümden ilk kareler! Atv'nin yeni dizisi Destan 2. fragmanı beklentiyi zirveye taşıdı

Destan dizisi 1. bölümden ilk kareler! Atv'nin yeni dizisi Destan 2. fragmanı beklentiyi zirveye taşıdı, Destan'ın yeni tanıtımı 50 ülkede gündem oldu. Şimdiden dünya çapında farklı coğrafyalardan milyonlarca insana ulaşan 'Destan' dizisi oyuncu kadrosunda ise sürpriz isimler yer alıyor...

04.11.2021 12:14 - Son Güncelleme: 04.11.2021 13:11
Destan dizisi 1. bölümden ilk kareler! Atv’nin yeni dizisi Destan 2. fragmanı beklentiyi zirveye taşıdı

DESTAN DİZİSİ 1. BÖLÜMDEN İLK KARELER!

Atv'nin yeni dizisi Destan 2. fragmanı beklentiyi zirveye taşıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Destan dizisi 1. bölümden ilk kareler! Atv’nin yeni dizisi Destan 2. fragmanı beklentiyi zirveye taşıdı

DESTAN'IN YENİ TANITIMI 50 ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

Atv ekranında yeni sezona damgasını vuracak, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın ikinci tanıtımı kısa sürede yüz binlerce yorum ve beğeni aldı.

Destan dizisi 1. bölümden ilk kareler! Atv’nin yeni dizisi Destan 2. fragmanı beklentiyi zirveye taşıdı

'Destan' dizisi tanıtımın gördüğü yoğun ilgiyle Türkiye başta ABD, Norveç, Almanya, Meksika, İspanya, Mısır, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Norveç, Almanya, Fransa dahil olmak üzere 50'ye yakın ülkede sosyal medya gündemine girdi.

Destan dizisi 1. bölümden ilk kareler! Atv’nin yeni dizisi Destan 2. fragmanı beklentiyi zirveye taşıdı

Şimdiden dünya çapında farklı coğrafyalardan milyonlarca insana ulaşan 'Destan' etkileyici tanıtımı ile Yunanistan, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Bermuda, Bahamalar, Belarus, Bangladeş, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Afganistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Fas, Arnavutluk, Sırbistan, Cezayir, Şili, Kazakistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Afrika, Uruguay, Hırvatistan, İsrail, Avusturya ve daha birçok ülkede gündem oldu.

Destan dizisi 1. bölümden ilk kareler! Atv’nin yeni dizisi Destan 2. fragmanı beklentiyi zirveye taşıdı

Zengin oyuncu kadrosu, özgün hikayesi, görkemli dekorları ve muhteşem aksiyon sahneleri ile sezonun en çok konuşulacak dizisi olacak 'Destan', Atv ekranında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

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