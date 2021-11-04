Destan dizisi 1. bölümden ilk kareler! Atv'nin yeni dizisi Destan 2. fragmanı beklentiyi zirveye taşıdı
Destan dizisi 1. bölümden ilk kareler! Atv'nin yeni dizisi Destan 2. fragmanı beklentiyi zirveye taşıdı, Destan'ın yeni tanıtımı 50 ülkede gündem oldu. Şimdiden dünya çapında farklı coğrafyalardan milyonlarca insana ulaşan 'Destan' dizisi oyuncu kadrosunda ise sürpriz isimler yer alıyor...
DESTAN'IN YENİ TANITIMI 50 ÜLKEDE GÜNDEM OLDU
Atv ekranında yeni sezona damgasını vuracak, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın ikinci tanıtımı kısa sürede yüz binlerce yorum ve beğeni aldı.
'Destan' dizisi tanıtımın gördüğü yoğun ilgiyle Türkiye başta ABD, Norveç, Almanya, Meksika, İspanya, Mısır, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Norveç, Almanya, Fransa dahil olmak üzere 50'ye yakın ülkede sosyal medya gündemine girdi.
Şimdiden dünya çapında farklı coğrafyalardan milyonlarca insana ulaşan 'Destan' etkileyici tanıtımı ile Yunanistan, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Bermuda, Bahamalar, Belarus, Bangladeş, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Afganistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Fas, Arnavutluk, Sırbistan, Cezayir, Şili, Kazakistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Afrika, Uruguay, Hırvatistan, İsrail, Avusturya ve daha birçok ülkede gündem oldu.