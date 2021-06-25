Kalp Yarası gümbür gümbür geliyor! Geri sayım başladı işte ilk bölümden ipuçları…
Kalp Yarası gümbür gümbür geliyor! Geri sayım başladı… Birbirinden iddialı yapımları izleyiciyle buluşturan atv ekranlarında Kalp Yarası rüzgarı esecek. Ekranların yeni fenomeni olmaya hazırlanan Kalp Yarası'na Antakya'nın iki köklü ailelerinden Azade Sancakzade ile Zümrüt Varoğlu'nun kıyasıya rekabeti damga vuracak. Peki 28 Haziran pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak Kalp Yarası'nda neler yaşanacak? İşte detaylar…
Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper gibi başarılı oyuncuların yer aldığı atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası için geri sayım başladı.