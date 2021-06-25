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Kalp Yarası gümbür gümbür geliyor! Geri sayım başladı işte ilk bölümden ipuçları…

Kalp Yarası gümbür gümbür geliyor! Geri sayım başladı… Birbirinden iddialı yapımları izleyiciyle buluşturan atv ekranlarında Kalp Yarası rüzgarı esecek. Ekranların yeni fenomeni olmaya hazırlanan Kalp Yarası'na Antakya'nın iki köklü ailelerinden Azade Sancakzade ile Zümrüt Varoğlu'nun kıyasıya rekabeti damga vuracak. Peki 28 Haziran pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak Kalp Yarası'nda neler yaşanacak? İşte detaylar…

25.06.2021 19:41 - Son Güncelleme: 25.06.2021 19:41
Kalp Yarası gümbür gümbür geliyor! Geri sayım başladı işte ilk bölümden ipuçları…

Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper gibi başarılı oyuncuların yer aldığı atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası için geri sayım başladı.

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Kalp Yarası gümbür gümbür geliyor! Geri sayım başladı işte ilk bölümden ipuçları…

Yayınlanan tanıtım ve fragmanlarıyla heyecanı kat kat arttıran Kalp Yarası, Haziran pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Peki Kalp Yarası ilk bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar…

Kalp Yarası gümbür gümbür geliyor! Geri sayım başladı işte ilk bölümden ipuçları…

BİRİNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Kalp Yarası gümbür gümbür geliyor! Geri sayım başladı işte ilk bölümden ipuçları…

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur.

Kalp Yarası gümbür gümbür geliyor! Geri sayım başladı işte ilk bölümden ipuçları…

İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.