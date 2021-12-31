Müge Anlı, Mustafa Kaya ile kızını kavuşturdu gözyaşları sel oldu! "Kocam tutsak" demişti... Emekli Albay'dan eşine de mesaj var
Müge Anlı, Mustafa Kaya ile kızını kavuşturdu gözyaşları sel oldu! Atv canlı yayınında, "Kocam tutsak" demişti Seyhan Kaya... 2.5 yıldır eşini görmediğini ifade eden ve Müge Anlı'dan yardım isteyen Seyhan Hanım ile kızı sonunda emekli Albay Mustafa Kaya'ya kavuştu. "Hiç kimse aramıza giremeyecek" notuyla yüzleri güldüren emekli Albay'ın kızına kavuşma anı ve eşine "Seni seviyorum" mesajı önce ağlattı sonra gülümsetti. İşte Müge Anlı'da bugün yaşanan emekli Albay Mustafa Kaya'nın ailesine kavuşma anı...
31.12.2021 11:41
- Son Güncelleme: 31.12.2021 11:57
Müge Anlı, Mustafa Kaya ile kızını kavuşturdu gözyaşları sel oldu! "Kocam tutsak" demişti Seyhan Kaya... Emekli Albay'dan eşine de mesaj var...
Albay Mustafa Kaya, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ardından gündeme geldi. Albay Mustafa Kaya'nın 25 yıllık eşi Seyhan Kaya, Müge Anlı'ya başvurarak, Emekli Albay olan eşini üç yıldır göremediğini dile getirdi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Müge Anlı, Mustafa Kaya!yı buldu. Canlı yayında kızıyla kavuşan emekli Albay, sözleriyle önce ağlattı ardından gülümsetti.