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Haberler Televizyon Kalp Yarası’nda işler rayından çıkar! İşte Kalp Yarası 30. bölümden ipuçları...

Kalp Yarası’nda işler rayından çıkar! İşte Kalp Yarası 30. bölümden ipuçları...

Başrollerinin Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği, atv'nni sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. Pazartesi akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen dizinin yeni bölümünde; Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıktı. konakta suların durulması için büyük bir uğraş veren Ayşe'nin Vedia ve Betül hamlesi ise dikkat çekti. İşte Kalp Yarası 30. bölümden ipuçları...

05.02.2022 18:20 - Son Güncelleme: 05.02.2022 18:20
Kalp Yarası’nda işler rayından çıkar! İşte Kalp Yarası 30. bölümden ipuçları...

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 30. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Kalp Yarası 30. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

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Kalp Yarası’nda işler rayından çıkar! İşte Kalp Yarası 30. bölümden ipuçları...

KALP YARASI 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıkar.

Kalp Yarası’nda işler rayından çıkar! İşte Kalp Yarası 30. bölümden ipuçları...

Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelirken, Ayşe konakta suların durulması için büyük bir uğraş verir.

Kalp Yarası’nda işler rayından çıkar! İşte Kalp Yarası 30. bölümden ipuçları...

Yaman annesiyle karşılaşmanın şaşkınlığını üzerinden atamamışken bu durum Hande'yle gerginliğe neden olur. Mirza'nın yaptığı teklif ise Ayşe, Vedia ve Betül'ü bir araya getirir.

Kalp Yarası’nda işler rayından çıkar! İşte Kalp Yarası 30. bölümden ipuçları...

Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, cinayeti çözecek kilit delillere ulaşır. Ancak bu deliller Ayşe'nin başını belaya sokar.

Kalp Yarası’nda işler rayından çıkar! İşte Kalp Yarası 30. bölümden ipuçları...

KALP YARASI OYUNCULARI
Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, İrem Altuğ, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Nilsu Berfin Aktaş, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz

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