Kalp Yarası’nda işler rayından çıkar! İşte Kalp Yarası 30. bölümden ipuçları...
Başrollerinin Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği, atv'nni sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. Pazartesi akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen dizinin yeni bölümünde; Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıktı. konakta suların durulması için büyük bir uğraş veren Ayşe'nin Vedia ve Betül hamlesi ise dikkat çekti. İşte Kalp Yarası 30. bölümden ipuçları...
05.02.2022 18:20
- Son Güncelleme: 05.02.2022 18:20
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 30. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Kalp Yarası 30. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...
KALP YARASI OYUNCULARI
Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, İrem Altuğ, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Nilsu Berfin Aktaş, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz