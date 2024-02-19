Milyoner'de geceye damga vuran soru: İzleyenler ekran başında adeta saçını başını yoldu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı

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Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması para ödülünü yeniledi. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi.