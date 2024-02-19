Milyoner'de geceye damga vuran soru: İzleyenler ekran başında adeta saçını başını yoldu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacı kendisine sorulan soruya joker hakkı kullanınca sosyal medyada olay oldu izleyenler adeta ekran başında saçını başını yoldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...
Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması para ödülünü yeniledi. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde, Marmara Üniversitesi'nde Turizm ve Seyahat bölümü öğrencisi olan İrem Mollahasanoğlu isimli yarışmacı geceye damga vurdu.
5.000 TL değerindeki ilk baraj sorusunda joker hakkı kullanan yarışmacı izleyenleri şoke etti.