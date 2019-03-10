Youtuber Meryem Can Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Milyoner son bölüm soru ve cevapları...
Atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ilgiyle takip ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 810. bölümünde geceye Youtuber Meryem Can damga vurdu. Yarışmanın henüz 2.sorusu olan "Köpeğin kesik kesik havlaması hangi sözle ifade edilir?" sorusunda elenen ünlü YouTuber, verdiği cevapla arkadaşlarını gülme krizine soktu. Peki "Köpeğin kesik kesik havlaması hangi sözle ifade edilir?" İşte Kim Milyoner Olmak İster son bölüm soru ve cevapları...
10.03.2019 01:42
- Son Güncelleme: 10.03.2019 01:52
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