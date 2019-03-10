GaleriTelevizyon

Youtuber Meryem Can Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Milyoner son bölüm soru ve cevapları...

Atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ilgiyle takip ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 810. bölümünde geceye Youtuber Meryem Can damga vurdu. Yarışmanın henüz 2.sorusu olan "Köpeğin kesik kesik havlaması hangi sözle ifade edilir?" sorusunda elenen ünlü YouTuber, verdiği cevapla arkadaşlarını gülme krizine soktu. Peki "Köpeğin kesik kesik havlaması hangi sözle ifade edilir?" İşte Kim Milyoner Olmak İster son bölüm soru ve cevapları...

10.03.2019 01:42 - Son Güncelleme: 10.03.2019 01:52
Youtuber Meryem Can Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Milyoner son bölüm soru ve cevapları...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 810. bölümünde geceye Youtuber Meryem Can damga vurdu.

Youtuber Meryem Can Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Milyoner son bölüm soru ve cevapları...

Yarışmanın henüz 2.sorusu olan "Köpeğin kesik kesik havlaması hangi sözle ifade edilir?" sorusunda elenen ünlü YouTuber, verdiği cevapla arkadaşlarını gülme krizine soktu.

Youtuber Meryem Can Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Milyoner son bölüm soru ve cevapları...

MERYEM CAN KİMDİR?

9 Mart 1995 yılında İstanbul Kartal'da dünyaya gelen Meryem Can, Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir.

Youtuber Meryem Can Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Milyoner son bölüm soru ve cevapları...

Meryem Can'ın bir erkek kardeşi ve bir de ablası var. Youtube'a ise 7 Ağustos 2014 tarihinde katılan Meryem Can, şu an 1.880.821 aboneye sahip.

Youtuber Meryem Can Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Milyoner son bölüm soru ve cevapları...

İşte Kim Milyoner Olmak İster 810. bölüm soru ve cevapları...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı canlı yayında korkunç ifadeyi açıkladı! Hacer Cengiz'in oğlu annesini öldürdükten sonra...
Müge Anlı canlı yayında korkunç ifadeyi açıkladı! Hacer Cengiz'in oğlu annesini öldürdükten sonra...