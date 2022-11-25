Müge Anlı'daki Erdal Sakız cinayetinde itiraf! Kızından sonra gözaltındaki karısı da cinayeti anlattı: "Kocam Ersin öldürdü, elimi tutunca..."
Müge Anlı'daki Erdal Sakız cinayetinde itiraf! Kızından sonra gözaltındaki karısı da cinayeti anlattı. Erdal Sakız'ın katili Ersin Koç'un cinayeti nasıl işlediği ortaya çıktı. Karasu'da esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Sakız, 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Sakız'a ulaşamayan ailesi ve yakınları polise kayıp başvurusu yaptı. Kayıp adamın bulunması için çalışmalar başlatılırken yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Kaybının 10. gününde Erdal Sakız'ın cesedi korkunç halde bulundu. Bugün Müge Anlı son dakika Erdal Sakız cinayeti gelişmelerini aktardı. Önce 16 yaşındaki kızdan itiraf geldi ardından Ersin Koç'un gözaltındaki karısından itiraf geldi.
25.11.2022 11:26 - Son Güncelleme: 25.11.2022 11:47
"KOCAM ERSİN ÖLDÜRDÜ, ELİMİ TUTUNCA BAĞIRDIM..."
Müge Anlı'daki Erdal Sakız cinayetinde itiraf! Kızından sonra gözaltındaki karısı da cinayeti anlattı...
KABUSU GERÇEK OLDU
Karasu'da esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Erdal Sakız, 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece şüpheli şekilde ortadan kayboldu.
İlçede büfe işleten Erdal Sakız'ın cesedi Hendek Çamdağı'nda araç içinde bulunduğu öğrenildi.