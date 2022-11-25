Müge Anlı'da gözyaşlarına boğan olay! 75 yaşındaki Aydın Kul kapı dışı edildi hali yürek sızlattı çocuklarına tepki yağdı: "Böyle evlat olmaz olsun"
Müge Anlı'da gözyaşlarına boğan olay! 75 yaşındaki Aydın Kul kapı dışı edildi o hali yürek sızlattı. Aydın Kul'un imdadına Müge Anlı yetişti. 75 yaşındaki adam için yetkililer harekete geçti, sokağa atılan Aydın Kul'un çocuklarına, "Böyle evlat olmaz olsun" tepkileri yağdı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini ağlatan olay.
25.11.2022 10:30 - Son Güncelleme: 25.11.2022 10:43
KAPI ÖNÜNE KONAN 75 YAŞINDAKİ ADAMIN DRAMI!
75 yaşındaki Aydın Kul ambulansla hastaneye gidip eve geri döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.