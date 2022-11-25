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Haberler Televizyon Müge Anlı'da gözyaşlarına boğan olay! 75 yaşındaki Aydın Kul kapı dışı edildi hali yürek sızlattı çocuklarına tepki yağdı: "Böyle evlat olmaz olsun"

Müge Anlı'da gözyaşlarına boğan olay! 75 yaşındaki Aydın Kul kapı dışı edildi hali yürek sızlattı çocuklarına tepki yağdı: "Böyle evlat olmaz olsun"

Müge Anlı'da gözyaşlarına boğan olay! 75 yaşındaki Aydın Kul kapı dışı edildi o hali yürek sızlattı. Aydın Kul'un imdadına Müge Anlı yetişti. 75 yaşındaki adam için yetkililer harekete geçti, sokağa atılan Aydın Kul'un çocuklarına, "Böyle evlat olmaz olsun" tepkileri yağdı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini ağlatan olay.

25.11.2022 10:30 - Son Güncelleme: 25.11.2022 10:43
Müge Anlı’da gözyaşlarına boğan olay! 75 yaşındaki Aydın Kul kapı dışı edildi hali yürek sızlattı çocuklarına tepki yağdı: Böyle evlat olmaz olsun

"BÖYLE EVLAT OLMAZ OLSUN"

Müge Anlı'da gözyaşlarına boğan olay! 75 yaşındaki Aydın Kul kapı dışı edildi hali yürek sızlattı. Aydın Kul'un çocuklarına tepki yağdı...

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Müge Anlı’da gözyaşlarına boğan olay! 75 yaşındaki Aydın Kul kapı dışı edildi hali yürek sızlattı çocuklarına tepki yağdı: Böyle evlat olmaz olsun

KAPI ÖNÜNE KONAN 75 YAŞINDAKİ ADAMIN DRAMI!

75 yaşındaki Aydın Kul ambulansla hastaneye gidip eve geri döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.

Müge Anlı’da gözyaşlarına boğan olay! 75 yaşındaki Aydın Kul kapı dışı edildi hali yürek sızlattı çocuklarına tepki yağdı: Böyle evlat olmaz olsun

Komşuları tarafından kapının önünde bulunan Aydın Kul'un o halleri yürekleri sızlattı.

Müge Anlı’da gözyaşlarına boğan olay! 75 yaşındaki Aydın Kul kapı dışı edildi hali yürek sızlattı çocuklarına tepki yağdı: Böyle evlat olmaz olsun

Komşuları tarafından bir sandalye ve bir battaniye verilen yaşlı adam için yine komşuları harekete geçti.

Müge Anlı’da gözyaşlarına boğan olay! 75 yaşındaki Aydın Kul kapı dışı edildi hali yürek sızlattı çocuklarına tepki yağdı: Böyle evlat olmaz olsun

Çareyi Müge Anlı'da arayan komşuların sesini duyan başarılı televizyoncu Aydın Kul'u bulunduğu yerden aldırttı ve önce yemek sonra da konaklaması için yardımcı oldu.

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