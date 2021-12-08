Kuruluş Osman’a Malhun Hatun damga vurdu! Osman Bey’in yokluğunda Mari’nin ve Turgut Bey’in hayatını kurtardı

Tekfur Nikola, Turgut Bey'e işkence ederken Tekfut Kosses ise "İyi bak Mari! Yanlış seçimlerinin bedeli bu" diyerek Mari'yi izlemeye zorladı. Bu sırada Malhun Hatun ve Kayı alpleri, Kumral Abdal'ın bulup getirdiği Turgut Bey'in alpleri ile birleşti.