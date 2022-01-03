Müge Anlı'daki Elif Gezer ne varlığını ne de yokluğunu kanıtlayabiliyor! 72 yıllık emanet hayat: 'Kimliğimi verin ki insanlığıma kavuşayım'
Müge Anlı'daki Elif Gezer ne varlığını ne de yokluğunu kanıtlayabiliyor! 72 yıllık emanet hayat Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında izleyenleri oldukça şaşırttı. 72 yıldır kardeşinin kimliğini kullanan Elif Gezer, ne hastaneye gidebiliyor ne de aşı olabiliyor. "Kimsesizler mezarlığına gömülmek istemiyorum" diyen ve soluğu Müge Anlı'da alan Elif Gezer'in hikayesi izleyicilere, "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" eserini anımsattı. İşte kimliğine kavuşmak isteyen ve, "Kimliğimi verin ki insanlığıma kavuşayım" diyen Elif Gezer'in dramı...
03.01.2022 11:01
- Son Güncelleme: 03.01.2022 11:39
72 YILLIK EMANET HAYAT!
Müge Anlı'daki Elif Gezer ne varlığını ne de yokluğunu kanıtlayabiliyor! 'Kimliğimi verin ki insanlığıma kavuşayım' diyen Elif ezer, Müge Anlı Atv canlı yayınına konuk oldu ve yardım istedi.
72 yıldır kardeşinin kimliğini kullandığını, bu yüzden polislerden korktuğunu ve hastaneye gidemediğini ifade eden Elif Gezer, ne aşı olabiliyor, ne varlığını kanıtlayabiliyor ne de yokluğunu...
Kimliği olmadığı için kardeşinin adını kullanan ve kardeşinin ölmesi ile de yaşadığını katılayamayan Elif Gezer, Fatma Korkmaz ismi ile kimliğinin çıkması için Müge Anlı'dan yardım istedi.
"Kimsesizler mezarlığına gömülmek istemiyorum" diyen Elif Gezer, polisten korktuğu için hiç polise gitmediğini de ifade etti.