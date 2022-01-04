Müge Anlı son bölümde (4 Ocak 2022) hüngür hüngür ağladı Songül Kaçak... Yıllar sonra çocukluk aşkı ortaya çıktı 200.000 TL dolandırıldı
Müge Anlı son bölümde (4 Ocak 2022) hüngür hüngür ağladı Songül Kaçak... Yıllar sonra çocukluk aşkı ortaya çıktı, 200.000 TL dolandırıldı. Gündüz kuşağının sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Songül Kaçak'ın dolandırılma hikayesi gündeme bomba gibi düştü. Taraftlar Müge Anlı canlı yayınında kozlarını paylaştı, dolandırıldığını iddia eden Songül Hanım, yaşadıklarına isyan etti.
Müge Anlı son bölümde (4 Ocak 2022) hüngür hüngür ağladı Songül Kaçak... Yıllar sonra çocukluk aşkı ortaya çıktı 200.000 TL dolandırıldı...
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
Yıllar sonra çocukluk aşkı olduğu ileri sürülen kişi ile karşılaşan ve yüzbinlerce lirasını kaptırdığı ifade eden Songül Kaçak, stüdyoda hüngür hüngür ağlayarak yardım istedi.
Müge Anlı, İstanbul'da yaşayan Songül Hanım'ın yıllar sonra çocukluk aşkı ile karşılaştığını dile getirirken Songül Hanım o adamın kendisinin kız arkadaşı ile çıktığını, aşk olmadığını ifade etti.