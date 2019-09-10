Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 milyonluk sorusu | Milyoner final soruları
Kim Milyoner Olmak İster, Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışmalarından biri. Yıllardır milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar birbiri ardına gelen sorulara doğru yanıtlar vererek 1 milyonluk büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. Kimi Kim Milyoner Olmak İster'e henüz ilk soruda veda ederken kimileri ise 1 milyonluk final sorusuna kadar ulaşabiliyor. Kim Milyoner Olmak İster'in final sorularından bazılarını sizler için derledik. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorular...
10.09.2019 10:35
- Son Güncelleme: 10.09.2019 11:46
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izlemeyen neredeyse yoktur. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, kimisi ise yüksek ödüller kazandı. Televizyon başında izleyenler "Ben bilirdim o soruyu" dedi.
İşte 1 milyon TL'lik sorular...
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