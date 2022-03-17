Müge Anlı’daki Dursun Zehir’in kaybında cinayet şüphesi! Torunu dedesini öldürdü mü? Emniyet ekipleri stüdyoya geldi Fatma Bekar...

TORUNU DEDESİNİ ÖLDÜRDÜ MÜ?

Müge Anlı'daki Dursun Zehir'in kaybında cinayet şüphesi! Emniyet ekipleri Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna geldi, Dursun Zehir'in kız kardeşi Fatma Bekar ekipler tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gözlem altına götürüldü.